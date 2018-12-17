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社會 社會焦點 保障人權

20歲辣台妹「4張裸照」抵押…「借數千竟拿回15萬」　金主哥悲劇了

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有上千張透過「借貸寶」裸貸的女大學生不雅照及影片，本周在大陸網站流出。（圖／翻攝自網路）

▲新北一名女子以裸照借貸。（示意圖／翻攝自網路）

社會中心／綜合報導

新北市一名20多歲的女子小美（化名）以裸照為抵押，向29歲鍾姓男子借貸，後因還不出錢，被對方威脅散播裸照，憤而提告。新北地院表示，鍾男賠償15萬元與小美達成和解，獲對方撤告，判處拘役20日，可易科罰金2萬元，全案可上訴。

判決書指出，鍾男將錢借給小美，並拿到4張裸照做為抵押；後因對方還不出錢而發生爭執，氣得他傳LINE給小美說，「我會幫你上馬賽克，不知道會不會被認出來」、「我一定會玩死你，他媽的你耍我夠久了」、「不然你試試」等語，讓小美怕得提告恐嚇。

鍾男到案後坦承犯行，表示他早就將小美的裸照刪除，只是想把錢拿回來才會出言威脅；後也以15萬元與小美達成和解。

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲小美擔心裸照被外流，怕得提告鍾男恐嚇。（示意圖／翻攝pixabay網站）

新北地院認為，鍾男已與小美達成和解，並獲得原諒、撤告，但恐嚇罪是告訴乃論，因此判鍾男拘役20天，可易科罰金2萬元，全案可上訴。

據了解，近幾年大陸流行以裸照當作借款的抵押品，被稱作為「裸貸」，而裸貸最早出現在2015年大陸南方地區的校園中，起初稱為校園貸款，一些女學生為了滿足自己的高消費需求找人借款，但是還款能力又很低，所以逾期、賒帳的情況很多，此後一些貸款人認為女生比較愛惜面子，就想到了裸貸這種方式。

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關鍵字：新北,借貸,裸照,裸貸

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