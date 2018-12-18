白牌戰神上快速道路！她「拍照PO網」竟被戰翻：有危害妳的安全？

▲有網友看到白牌上快速道路。（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／綜合報導

台北一名女網友抱怨，她在台64快速道路上，看到一輛白色機車行駛，認為對方違規而拍下照片PO網。該輛機車是知名的249cc「白牌王者」，只差0.1cc到黃牌，因此引起網友互相論戰。

照片中可以看到，有2輛紅牌重型機車加上1輛白牌機車騎在台64快速道路上，其中的白牌機車就是俗稱的「白牌戰神」Honda CBR250RR，由於cc數差0.1就可進階黃牌，也因此引起網友論戰。

有網友認為，「就默默檢舉吧」、「亂入以為神不知鬼不覺」、「看一看應該是不符合規定, 差0.1cc被抓到該罰就罰囉」、「違法就是違法 怎還能一堆人護航啊= =」、「我騎many到國道上飆車，也沒有害到人出車禍啊」。

▲底下的網友全都戰翻。（圖／翻攝爆怨公社）



也有許多車友說，「用CC數分級真的是笑話」、「有危害到你的行車安全嗎？」、「哈哈根本被炮轟的份」、「高潮四輪」、「這台表速可以到快速道路速限兩倍，是台灣對不起它…」、「說不定白色車牌的車還比妳在開的車貴」。

有網友表示，「每次都有人要扯這個差1cc跟馬力的問題，你都知道差1cc為什麼不直上黃牌要選白牌，你考試59分不及格 60分及格，59分知識確實不一定比60分的還差，但那就是一條界線，一條分水嶺你懂嗎？如果改59分及格好了，那換58分跳出來抗議了。凡事總要有一條界線出來，你不想著如何讓自己符合規範，只是一直執著在那個界線，挑戰那個界線，我只能說被檢舉只是剛好而已」。