影／一夜25→45善心人伸援手！孝子淚崩：只要我還活著，就會負責到底



記者林煒傑／新北報導

新北市20歲林男為替母親分擔家計，16日凌晨3時從燒烤店下班後，還拖著疲憊的身軀幫忙開車送貨，但因一時精神不濟撞上在路旁「車聚」的4輛法拉利超跑；林男與母親在得知維修費用上看千萬元天價後忍不住淚崩，隨事件透過新聞曝光，截至18日早上9時，已有45人主動伸出援手，提供免費法律協助、捐款等，讓林男相當感動，除了鞠躬道謝外也表示「只要我還活著，我就會負責到底！」



▲林男凌晨開車幫母親送金紙，但卻因太過勞累恍神撞上4輛法拉利。（圖／記者林煒傑翻攝）

林男16日清晨5時許開著車前往石碇區要幫母親送金紙，卻因徹夜打工未眠，一時精神不濟撞上路旁4輛法拉利，其中損傷最嚴重的還是最貴的F12車款，要價2800萬元，光是這一輛粗估維修費用就突破760萬，4輛法拉利加起來賠償金額上看千萬天價。

「我真的不是故意的！」林男在闖禍、聽到賠償金額後眼淚當場噴出，表示自己家境不好，父親在5年前過世，家中靠著媽媽經營金紙店度日，但因政府宣導環保金紙，近年來生意已不如以往，為了分擔家計只好暫時放棄學業，休學到燒烤店上大夜班打工；車禍發生當天，他下班後回到家中，見到母親身體不適才自告奮勇幫忙送貨到石碇公廟，沒想到卻因過度疲累而肇禍。

▼麥先生表示「我也出過車禍賠過一大筆錢，一定要陪年輕人度過難關」。（圖／記者林煒傑攝）

林男的孝行隨著媒體曝光後，感動無數網友；善心人士麥先生更主動聯繫，表示願意協助少年度過難關。麥男表示，自己年輕時也曾不小心撞到別人的車，當時經濟狀況不佳還被要求賠償10多萬，頓時覺得人生沒有希望，更何況林男這麼年輕就要面臨千萬賠償，「我也是苦過來的，這兩天跟他聯絡，他都一直哭不知道怎麼面對，事發到現在都睡不著，連燒烤店的工作都不敢再去，等於收入少了一大半，真的很需要各界伸出援手幫忙！」

截至18早上9時時，已經有45人聯繫警方表示願意幫忙林男，有人提供免費的法律協助，也有人捐贈善款，其中還有一名先生親自到林男住家遞上紅包，讓林男再次紅了眼眶，不斷鞠躬表達謝意。