銀行遇大媽...屁一抬下秒「直接大噗」！網笑翻：要戴毒氣面具

▲網友去銀行，旁邊大媽抬起屁股當場放屁。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

網搜小組／綜合報導

去銀行辦事是大家都會有的日常，但若是遇到奇葩民眾就相當難忘了，一名女網友就在臉書社團「爆怨公社」中發文提到，她在銀行等辦事，結果旁邊的民眾突然抬了屁股放屁，讓她超傻眼。沒想到網友們還分享了更多公共場合巧遇路人放屁的經驗，每個都超爆笑。



這名女網友在「爆怨公社」中發文，她表示，這是自己第一次抱怨，她在銀行等著叫號辦事情，隔壁做了另一名客人，「結果妳就突然的，抬起了屁股，抬起了屁股，抬起了屁股，『噗』了一聲，哈嘍妳有想過我的感受嗎？」還附上多個翻白眼符號，加上放屁狀聲詞，相當有臨場感。

這則生動的貼文引起許多人的迴響，而且靜的銀聽到更傻眼，網友回應提到，「快大喊有毒氣然後倒在地上裝死」、「大嬸果然是老司機」、「太沒品了吧」、「抬屁股欸，預備動作很足喔」、「申請精神賠償」、「猶豫什麼！還他一炮啊！」、「還好只有氣體沒有液體或稠狀物噴出來」、「悶屁不舒服啦」。

雖說放屁是人人都會有的經驗，但也有許多網友分享在公共場合聽到別人放屁的經驗，一個比一個還搞笑，「有次牽著兩個孩子在擁擠的夜市裡走著，前面有個高壯的男子突然連放了五聲水屁」、「上瑜珈課時 一個彎下腰的姿勢，前面的大姨放了一個又大又響的屁」、「坐手扶梯，前面的人很沒禮貌的ㄅㄨ一聲」、「我也在公車上被抬屁攻擊過，超靠北」、「大學游泳課時，我前面的人也是放了一個屁，我戴著蛙鏡，看到前面冒出一堆泡泡，而且還有味道」。