獨／義助撞超跑孝子原因曝光！善心工人露臉：年輕也賠過一大筆

記者林煒傑／新北報導

新北市一名20歲林姓男子16日凌晨5時許前往石碇區送貨路上，因一時精神不濟，連續撞上停在路邊「車聚」的4部法拉利千萬超跑，導致4部總價超過6千萬的超跑受毀損，維修費用上看千萬天價。一名善心人士麥先生見新聞曝光，主動打給警方表示願意幫忙少年度過難關，麥先生下午接受《ETtoday新聞雲》 記者的專訪，透露「我也是苦過來的，看到少年遭遇非常有感觸！」

從事日本進口塗料生意的48歲麥姓男子表示，自己從國中開始就開始在做鐵工，「看到這個小孩子要賠上千萬，真的很有感觸，我國中時就做鐵工，月入數千元，19歲時在宜蘭朋友家的餐廳打工，也是在北宜不小心撞到別人的車，當時被要求賠償10多萬，就覺得人生沒有希望了，何況是千萬」。

▼少年因睡眠不足恍神撞毀路旁4輛法拉利超跑，維修費用上看千萬。（圖／記者林煒傑翻攝）



▲麥先生表示「我年輕時也出過車禍賠過一大筆錢，所以對少年遭遇很有感觸」。（圖／記者林煒傑攝）





麥先生表示，自己10多年前因家裡需要裝潢，因而投入台灣沒有的日本塗料事業，從事塗料施工人員至今有10多年，「我也是做工苦過來的，現在一個月大概收入大約5萬多元，但是有一股使命感，覺得必須幫助少年，願意將今年所賺不多的數萬元盈餘全數捐出，幫少年度過難關，協助訴訟費用、人力資源等」。

麥先生無奈表示「這兩天跟少年聯繫，他都一直哭不知道要怎麼面對，事發後到現在都睡不著，連燒肉店的工作都不敢去，等於連唯一的收入都沒有了，真的很需要各界伸出援手幫忙」。

據了解，有製作筆錄的3台超跑中，有2台有保險，1台沒有，車主也表示「後續全交給保險公司處理」，麥先生則呼籲「希望車主們可以高抬貴手，不然硬逼這個少年，他也什麼錢都付不出來」、「看是新車的保險費或新保險，幾十萬要給少年付都沒關係，但上千萬他真的無力償還」。

對於將今年的數萬盈餘全數捐出，麥先生其實也收到親友們的質疑「你怎麼那麼傻，幹嘛這樣去幫助一個陌生人，他賠也賠不完」，但麥先生仍堅持「年輕人遇到那麼大的困難，沒人拉他一把，要是想不開怎麼辦！我一定要陪著他一起面對困難！」

▼面對親友質疑，麥先生仍堅持要陪伴少年走出困境。



據了解，肇事的20歲林男十分孝順，爸爸5年前過世後，他休學在台北市的燒烤店上班撐起家計，下班後也會利用時間，幫開金紙店的媽媽送貨，等於「身兼兩份工」，想要改善不太富裕的家庭狀況，他16日凌晨3時下班，看到媽媽身體不舒服，才會自告奮勇幫忙家中香鋪送金紙，想不到卻因睡眠不足，發生「撞超跑」意外，讓他感嘆「我怎麼賠得起」。

汽車達人雷尼表示，現在車輛已推出「汽車超額責任險」，依方案不同，保費約1000到3000元，若有投保，事故發生時就能透過數千元保費，獲得上千萬元的賠償責任保障，才不會發生「撞到超跑」就導致面臨天價賠償，走投無路的窘境。

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