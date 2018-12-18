想到千萬賠償就哭！25善心人伸援手　法拉利孝子泛淚：負責到底

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新北市20歲的林男為替母親分擔家計，16日凌晨從燒烤店下班後還拖著疲憊的身軀幫忙開車送貨，但卻因一時精神不濟而撞上在路旁「車聚」的4輛法拉利超跑；林男與母親在得知維修費用上看千萬元天價後不住淚崩，隨著事件透過新聞曝光，截至17日晚間22時，已有25人主動伸出援手，提供免費法律協助、捐款等，讓林男相當感動，除了鞠躬道謝外也表示「只要我還活著，我就會負責到底！」

▲林男不捨自己闖禍後還牽連到母親，表示只要自己還活著，就一定努力賺錢、負責到底。（圖／東森新聞）

這起車禍就發生在16日清晨5時許，當時林男開著車前往石碇區要幫母親送金紙，但卻因徹夜打工未眠，一時精神不濟撞上路旁4輛法拉利，其中損傷最嚴重的還是最貴的F12車款，要價2800萬元，光是這一輛粗估維修費用就突破760萬，4輛法拉利加起來賠償金額上看千萬餘元。

「我真的不是故意的！」林男在闖禍、聽到賠償金額後眼淚當場噴出，表示自己家境不好，父親在5年前過世，家中靠著媽媽經營金紙店度日，但因政府宣導環保金紙，近年來生意已不如以往，為了分擔家計只好暫時放棄學業，休學到燒烤店上大夜班打工；車禍發生當天，他下班後回到家中，見到母親身體不適才自告奮勇幫忙送貨到石碇公廟，沒想到卻因過度疲累而肇禍。

▲林男凌晨開車幫母親送金紙，但卻因太過勞累而恍神撞上4輛法拉利。（圖／記者林煒傑翻攝）

在家中的林母聞訊後也相當自責，鏡頭前數度落淚哽咽，「真的對不起，我沒有錢、我沒有能力，我也沒有什麼錢，現在發生這個事，我也不知道該怎麼辦！」

林男的孝行隨著媒體曝光後，感動無數網友；善心人士麥先生更主動聯繫，表示願意協助少年度過難關。麥男表示，自己年輕時也曾不小心撞到別人的車，當時經濟狀況不佳還被要求賠償10多萬，頓時覺得人生沒有希望，更何況林男這麼年輕就要面臨千萬賠償，「我也是苦過來的，這兩天跟他聯絡，他都一直哭不知道怎麼面對，事發到現在都睡不著，連燒烤店的工作都不敢再去，等於收入少了一大半，真的很需要各界伸出援手幫忙！」

▲包括麥先生在內，現已有25名善心人士主動伸出援手幫助林男。（圖／記者林煒傑攝）

截至17日晚間22時，已經有25人主動聯繫林男表示願意幫忙，有人提供免費的法律協助，也有人捐贈善款，其中還有一名先生親自到林男住家遞上紅包，讓林男再次紅了眼眶，不斷鞠躬表達謝意。林男說，母親身體狀況不佳，不太能搬運重物，「所以我想說我能幫的，就盡量幫忙；我就是覺得，幫倒忙這樣子，就是沒有幫忙到我媽，然後還牽連到她……。」但林男也強調，該負的、該面對的責任絕對不會逃避，「只要我還活著，就一定努力還錢、負責到底！」

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▲林母面對鏡頭數度哽咽，不斷向法拉利車主致歉。（圖／記者陳以昇攝）