公公洗碗槽「吐黃痰、熄菸」！她崩潰悟：到朋友家作客自備碗筷

▲女網友把碗丟在鐵桶裡。（圖／翻攝自爆怨公社）

生活中心／綜合報導

一名女網友在臉書提醒，「到親朋好友家作客吃飯，最好是帶自己碗筷比較衛生，尤其是對方有長輩的。」接著曝光原因，原來因為經常發現公公在洗碗槽吐痰、熄菸蒂，還不願意用水沖做基本清潔，「恁祖禡北送洗了！一想到那個筷子就可以抱著馬桶吐一整天囉。網友看完直呼噁心，「這是要怎敢在家吃飯啦」、「嘔嘔嘔嘔嘔」、「真的沒辦法生活在同一個空間」。

這名網友在《爆怨公社》表示，前陣子在家裡洗碗，經常發現有一團透明、黃色或綠色的物體，意外發現是公公在洗碗槽吐痰，「吐就算了，還不沖掉」，不只如此，公公為了熄菸頭，還會丟在沒洗的碗裡面。

▲筷子上有半透明黏稠物。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO表示，以上狀況還不是最誇張的，有一次她洗筷子時發現有透明的黃黃液體黏在筷子中間，「沒錯！就是吐痰在筷子上面，也有在碗裡面過！」她相當崩潰但仍好聲好氣請老公溝通，但都得到「哇謀啊」的答案，「我現在都拿個水桶放在洗碗槽旁邊」。

超噁「案發現場」照曝光，引發網友熱烈討論，「這是要怎敢在家吃飯啦」、「真的很髒，要是有小朋友不就...」、「寧願丟掉也不要洗」、「戴手套洗吧…這個太噁心了」，有人則建議「全部改用免洗餐具」、「丟掉，買不一樣的碗筷給妳公公使用」。