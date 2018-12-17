促轉會建「加害者資料庫」還原歷史真相　終結「只有被害人」現象

▲促轉會召開半年任務進度報告記者會。（圖／促轉會提供）

政治中心／綜合報導

促進轉型正義委員會17日在記者會中提到，轉型正義要終結「只有被害人，沒有加害者」現象，而在還原歷史真相的最重要的工作之一，就是要建置「加害者資料庫」，預計將在2019年底完成。

促轉會代理主委楊翠指出，「第一個半年是基礎準備期。」這半年主要在收集資料、機關協調，諮詢專家的意見，無法馬上提出成果，但是促轉會同仁身在第一線，直接體會到轉型，深刻瞭解「時間是轉型正義最大的敵人。」

而在「還原歷史真相」最重要的工作之一，就是檔案徵集，目前促轉會在已陸續拜會各威權統治時期重要的情治警政機關、協調檔案移轉及加速機密檔案解密的可能性，對於政黨政治檔案的徵集則正進行審定程序中。



促轉會以既有的政治檔案為基礎，整合檔案局與國家人權博物館的檔案與資料，所規劃建置臺灣轉型正義資料庫，預期要達到兩項目的，「勾勒加害體制運作機制、充分發揮既有檔案研究潛能」；促轉會發言人葉虹靈表示，這是回應台灣有上萬受害者卻無加害者的問題意識，我們希望透過資料庫來回應四個問題，「誰受害，如何受害，國家做錯什麼，誰該負責。」

不過由於行政機關並沒有司法權，因此這些大量的歷史資料該如何界定白色恐佈時期或是戒嚴時期的加害者，誰來認定，都有待研議中，促轉會表示，依法行事，「一切都是根據當初立院所訂定的促轉條例」，而該資料庫未來會叫台灣轉型正義資料庫，還是加害者資料庫，名稱還在討論中！