九合一選舉亂象　中選會終於檢討「公投不硬綁大選」

▲2018選舉大亂。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

公投綁大選亂象惹議，中選會17日開會檢討並獲共識，建議修正公投法第23條，將公投案「應」與全國性選舉同日舉行，放寬為「得」，也就是「公投不一定要綁大選」，給予彈性選擇，並適當增加公投案合理準備期。至於何時修法，中選會代理主委陳朝建表示，會經中選會委員會討論後，盡快報請行政院通過，再送請立法院修法。

年底九合一選舉，多達10個公投案影響投票大排長龍，招致批評。為此，中選會今天召開107年地方公職人員選舉及全國性公民投票選務工作檢討會議，邀集22縣市選務人員，包括直轄市、縣(市)選舉委員會監察小組召集人、總幹事、副總幹事及組長共同檢討這次選務作業缺失。

中選會會後發布新聞稿指出，經與會代表熱烈討論後，分別在法規層面、規劃及執行層面獲得幾項共識。

在法規層面，建議修正公民投票法第23條，將公民投票案「應」與全國性選舉同日舉行，放寬為「得」與全國性選舉同日舉行，賦予公投與選舉同日舉行之彈性選擇；另考量籌辦公民投票事務實際作業所需時間，公民投票舉行投票期間，建議由公民投票案公告成立後「1個月起至6個月內」修正為「3個月起至6個月內」舉行投票。

在規劃及執行層面，未來選舉與公投合併舉行投票，將透過選擇適當面積規模的投開票所；降低每1投開票所配置之選舉人數；增設圈票遮屏或投開票所等方式，以達到有效分流效果及方便民眾投票。

中選會進一步說明，為集思廣益，該會將與直轄市、縣（市）選舉委員會以組成工作圈方式，深入研議投開票作業流程各項環節安排，也將邀請學者專家、立法院黨團、政黨代表及相關部會召開座談會，廣泛徵詢各界意見，期能更為周延檢討改進選務作業方式。