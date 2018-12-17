　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

九合一選舉亂象　中選會終於檢討「公投不硬綁大選」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼2018九合一大選,投票,投票所,選舉,票匭,公投,民眾大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

▲2018選舉大亂。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

公投綁大選亂象惹議，中選會17日開會檢討並獲共識，建議修正公投法第23條，將公投案「應」與全國性選舉同日舉行，放寬為「得」，也就是「公投不一定要綁大選」，給予彈性選擇，並適當增加公投案合理準備期。至於何時修法，中選會代理主委陳朝建表示，會經中選會委員會討論後，盡快報請行政院通過，再送請立法院修法。

年底九合一選舉，多達10個公投案影響投票大排長龍，招致批評。為此，中選會今天召開107年地方公職人員選舉及全國性公民投票選務工作檢討會議，邀集22縣市選務人員，包括直轄市、縣(市)選舉委員會監察小組召集人、總幹事、副總幹事及組長共同檢討這次選務作業缺失。

中選會會後發布新聞稿指出，經與會代表熱烈討論後，分別在法規層面、規劃及執行層面獲得幾項共識。

在法規層面，建議修正公民投票法第23條，將公民投票案「應」與全國性選舉同日舉行，放寬為「得」與全國性選舉同日舉行，賦予公投與選舉同日舉行之彈性選擇；另考量籌辦公民投票事務實際作業所需時間，公民投票舉行投票期間，建議由公民投票案公告成立後「1個月起至6個月內」修正為「3個月起至6個月內」舉行投票。

在規劃及執行層面，未來選舉與公投合併舉行投票，將透過選擇適當面積規模的投開票所；降低每1投開票所配置之選舉人數；增設圈票遮屏或投開票所等方式，以達到有效分流效果及方便民眾投票。

中選會進一步說明，為集思廣益，該會將與直轄市、縣（市）選舉委員會以組成工作圈方式，深入研議投開票作業流程各項環節安排，也將邀請學者專家、立法院黨團、政黨代表及相關部會召開座談會，廣泛徵詢各界意見，期能更為周延檢討改進選務作業方式。

ET快訊
張學友演唱會「8排26號」永遠空著！原因曝光網爆淚
桃機開出首張20萬元罰單！陸配帶15片豬肉乾遭罰
好市多499元限定蛋糕瘋搶！她曝神秘吃法：不然又缺貨
小偷大雨中遭機車電瓶電死　家屬討錢車主被判賠22萬

關鍵字：新台幣,促轉會

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

若徵召民調落後者參選　蔡正元：2020就是國民黨亡黨年

陳雲林來台順便見連戰？　陳明通：「自由行」就可以

中正紀念堂轉型　促轉會要求「撤出三軍儀隊」

嫁給《包青天》展昭何家勁？　高金素梅一句話回應快閃

國民黨世代交替緩慢　黨政人士：「綿羊級」中生代太被動

李來希組團赴高雄參觀6棟豪宅　網熱議：年金砍不夠多？

大轉彎！曾公開切割韓國瑜...館長改口「我會繼續看著他啦」

出新書為了再攻2020？　馬英九這句回應超曖昧

空拍／耶誕城萬人燈海媲美跨年　今年參訪遊客破600萬

南下接高雄副市長　李四川：我不認識韓國瑜

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

與軍人爸視訊見「熟悉背景」 小女孩淚奔緊抱：我好想你...

《皇后的品格》超狗血收視暴衝　張娜拉初見申成祿：以為他是壞人

警察男友從小過敏困擾24年！　吸貓1年「產抗體」全身毛也OK

謝霆鋒逛菜市場像開見面會！　攤販賣菜倒貼：我掃微信付錢

馬路狂奔追狗墨鏡姐險遭輾　平頭男怒甩小白狗巴掌出氣

促轉會拋國幣改版　綠委都反對：先拼經濟吧！

46.3％年輕族群願「西進大陸發展」　近半數台人對陸印象變好

知名插畫家送「Q版韓國瑜」　韓：我怎麼看起來像米老鼠

看完楊翠嘴臉　宅神：東廠根本沒消滅還變本加厲

請辭不留戀　陳景峻看柯文哲：對一個政黨有恨怨　不是福氣

獨／促轉會新台幣改版要花多少錢？央行數字曝光：全改要450億

北市就職大典預算僅35萬　段宜康爆：花蓮已編235萬

「蔡鄭會」18日登場　鄭文燦6計畫爭取中央支持

促轉會推「去蔣化」　蔡英文：這不是我說了算

王淺秋搭愛之船試走　韓國瑜就職典禮水上動線

健康存摺下載破百萬！　80歲嬤獨得孔劉機「以為被詐騙」

他最熟悉「王心凌的身體」　繼《心電心》後等9年合作了！

促轉會拋國幣改版　綠委都反對：先拼經濟吧！

伊藤潤二在高雄！恐怖體驗「絕命逃走中」2018跨年降臨駁二

馬刺三星合砍61分輕取七六人　主場6連戰奪5勝

大專足聯／帽子戲法轟炸球門　五大值得關注球員　

捷克宣告抵制華為！印度電信業也跟進　致函政府向華為說不

改革開放40周年大會「談主權」　習近平：祖國領土一寸都不能分裂出去！

火鍋店辦婚宴爆紅　新郎3天後現身急喊：我還單身！

企排／本週上半季最終戰　台電男女排續保開季不敗

政治熱門新聞

發現最強廢票！王世堅感動：謝謝..

陳其邁人氣暴漲　4年後贏回高雄

高嘉瑜、學姐誰漂亮 柯文哲：拒..

蔡英文這點讓趙少康超佩服

遭酸副手都是馬政府官僚　韓國瑜..

促轉會：改版新台幣為何沒正當性

蔡柯會內幕說　柯P嗆先交出戰犯

促轉會：新台幣改版不能有正當性..

「愛情摩天輪」設計出爐　他建議..

大巨蛋案鄭麗君回嗆！柯文哲：不..

高雄蓋迪士尼？韓國瑜：不是想蓋..

韓冰通知暫不去吃肉粽　原因曝光

國防部反擊促轉會：蔣公有不可抹..

就職走超極簡風...柯P笑呵呵..

更多熱門

相關新聞

促轉會：改版新台幣為何沒正當性

促進轉型正義委員會日前研議，將1元、5元、舊版10元及鈔票200元等，具有過去威權象徵的國幣進行改版，消息曝光後引發社會討論。代理主委楊翠17日也在記者會上表示，「國幣改版是日常性，都可以因應國內夾娃娃機盛行，增加鑄造10元硬幣，新台幣改版不能有正當性嗎？」

促轉會建加害者資料庫　終結「只有被害人」

賴士葆提案廢《促轉條例》　時力表態「反對到底」

拆蔣公銅像、撤三軍儀隊　國民黨轟促轉會

促轉會：新台幣改版不能有正當性？

讀者迴響

發燒話題

MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 宥勝 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 普悠瑪出軌 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 小甜甜認愛 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！「沙拉油注入全臉」

《李新怎麼摔死的‧解密版》出爐

廖人帥求肉搜法拉利孝子： 想盡心意

25善心人伸援手　法拉利孝子泛淚

蕭敬騰累垮求mic「這個地區」成最後演出

醫院推錯床！住院中精障兒2年前早被火化

解惑／《比悲傷》破億憑啥？關鍵4原因

館長10分鐘洗白孫安佐！「這些年輕人比他還要垃圾」

惡煞吃薑母鴨抽菸　老闆規勸遭砍殺　

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

SHINee47秒影片弔鐘鉉：永遠愛你

深澳鐵道自行車搶先看

486先生員工「每人分紅23萬」　網羨慕

28歲男戀上65歲嬤：是你的溫柔救了我

逼死蘇啓誠！造謠者北大系草身分曝光

更多

最夯影音

更多

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面