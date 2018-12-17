吳敦義為北市議會「關鍵2票」　拜會新黨主席郁慕明　

▲吳敦義為北市議長選舉拜會新黨主席郁慕明。（合成圖／記者屠惠剛、張一中攝）

政治中心／綜合報導

國民黨在新一屆的北市議會中拿下29席次，推出正副議長人選陳錦祥、葉林傳可望拿下議長寶座，黨主席吳敦義也為此拜會新黨主席郁慕明，盼能奪下新黨關鍵的2票。

吳敦義帶著陳錦祥、葉林傳一起前來拜會郁慕明，他說新黨一直都是國民黨非常重要的夥伴，並表示，「談的不但非常融洽，而且應該目標一致」。

日前國民黨台北市議員鍾小平在ETtoday新聞雲直播節目《雲端最前線》爆料，「新黨的票跟無黨籍的林瑞圖都不會投給國民黨」，因為，有人對陳錦祥、葉林傳其中一個人有意見，還強調「林瑞圖是投對方喔，林瑞圖百分之1萬不會投（國民黨）」。

如今，吳敦義正式拜會過郁慕明之後，北市議會議長未來的布局，恐怕又會增添變數。國民黨在北市議會中拿下29席的席次，為力求32席過半必須在拉攏3票，才能順利奪下議長寶座。

新一屆台北市議會一共63席，民進黨獲19席，國民黨29席，時代力量拿下3席，親民黨則是拿下2席、新黨2席、社民黨1席、無黨籍7席，民進黨席次減少，小黨和無黨籍席次加起來共15席，未來在北市議會中，第三勢力成「關鍵少數」。

▲國民黨推出陳錦祥（右）搭配葉林傳參選被市議長選舉。（合成圖／翻攝臉書）