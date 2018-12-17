「促轉會淪東廠」賴士葆提案廢《促轉條例》　時力表態「反對到底」

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

時代力量黨團17日在臉書發文表示，國民黨立委賴士葆將在周五增列議案，要廢止廢「促進轉型正義條例」，而時代力量也表態，對於國民黨這種誇張的行徑，「時代力量黨團絕對反對到底！」

時代力量也公布增列條文內容、案由和連署人名單，內容提到，促轉員會淪為執政黨選戰打手，嚴重損及組織公信力，悖離依法獨立行使職權、超出黨派，直接成為政治打手與選戰工具，未見轉型正義即首開惡例徒留清算、鬥爭餘毒，卻毫無制衡，顯見立法之初即有欠周詳、有失遠慮。

之前，前促轉會副主委張天欽曾在秘密會議中表示，侯友宜就是轉型正義中最惡劣的例子，還說「這不拿來操作可惜」，結果秘密談話遭週刊爆出後，張天欽馬上請辭，前主委黃煌雄也因此事下台，促轉會更被外界視為「東廠」、「政治打手」。

▲促轉會前副主委張天欽。（資料照／記者賴于榛攝）

▲促轉會前主委黃煌雄。（資料照／記者賴于榛攝）

賴士葆表示，他提案廢除《促轉條例》，而相關配套修法已經提案，關於威權事件的加害者以及檔案解密，將透過《檔案法》處理，至於受害者名譽和權利恢復，可以透過《228補償條例》擴大處理，「不需要另外成立一個東廠」。

由賴士葆提案廢除《促轉條例》，連署人包括，林德福、王育敏、費鴻泰、孔文吉、曾銘宗、鄭天財Sra Kacaw、陳宜民、廖國棟、黃昭順、蔣乃辛、許毓仁、吳志揚、陳雪生、許淑華、江啟臣、顏寬恒、羅明才、林為洲、林麗蟬、徐志榮、陳超明、呂玉玲、馬文君 。