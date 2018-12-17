　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／全面清除威權象徵　促轉會：研議1元、5元、10元改版

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者徐政璿／台北報導

促進轉型正義委員會今（17）日召開半年工作進度報告記者會，代理主委楊翠表示，目前有威權象徵的國幣面額為新台幣1元、5元、舊版10元（蔣介石肖像）及鈔票200元，促轉會也正式行文給中央銀行，「國幣改版是日常性，都可以因應國內夾娃娃機盛行，增加鑄造10元硬幣，新台幣改版不能有正當性嗎？」

▲▼10元硬幣。（圖／記者劉姵呈攝）

▲10元硬幣。（圖／記者劉姵呈攝）

楊翠表示，已向文化部提出5項中正紀念堂轉型的原則，其中包括將中正紀念堂規劃為獨立機構或第三部門組織，由民間入士參與運作，接受各方監督，也可避免因政權更迭而一再轉向。

5項建議案分別是「解除現存地景的威權性格」、「銘記從威權統治到挑戰威權的歷史軌跡」、「推動人權、民主、法治相關研究調查與普及公民教育」、「規劃能夠有效履行以上原則所列舉職能的組織或架構」及「修法過程中，應有回應轉型正義工作的過渡措施」。

楊翠表示，此建議是11月經委員會議審議通過後，將「中正紀念堂轉型原則建議」送交文化部，目的在於鞏固與彰顯民主和人權價值。

「回應轉型正義工作的過渡措施」部分，楊翠表示，中正紀念堂是民眾日常生活休憩空間，更是知名觀光景點，為了促進社會溝通、彰顯台灣重視人權與民主價值，未來「國立中正紀念堂管理處組織法」應規劃撤出三軍儀隊，舉辦民主與人權相關常設展。

「解除現存地景的威權性格」部分，楊翠指出，目前中正紀念堂園區景觀，大量運用帝王宮殿、皇室陵寢的空間語彙，目的在建構黨國史觀與偉人崇拜，因此促轉會建議以公共性、開放性為標準，重新改寫園區內各種威權象徵涵義，讓園區的詮釋權、使用權回歸公民社會。

至於促轉會是否主張國幣改版，楊翠表示，目前有威權象徵的國幣面額為新台幣1元、5元、舊版10元（蔣介石肖像）及鈔票200元，促轉會也正式行文給中央銀行，希望他們提供民國89年、91年及94年改版成本，會對此研究、協商，再進行討論。

央行發行局長施遵驊表示，今天是促轉會首度跟央行接觸，觸及有關新台幣改版相關問題，由於新台幣在2000年和2005年曾經改版，已經是快要20年前的事情，促轉會要求提出新台幣改版成本的估算，現在還必須要回頭去查當年的會計帳冊資料，以釐清當時新台幣的成本支出。

▼促進轉型正義委員會。（圖／記者徐政璿攝）

▲▼促進轉型正義委員會。（圖／記者徐政璿攝）

ET快訊
獨／促轉會新台幣改版要450億！徐永明：根本不用全改
張學友演唱會「8排26號」永遠空著！原因曝光網爆淚
桃機開出首張20萬元罰單！陸配帶15片豬肉乾遭罰
好市多499元限定蛋糕瘋搶！她曝神秘吃法：不然又缺貨

關鍵字：促轉會,新台幣

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新台幣去蔣化遭砲轟　促轉會解釋要先經過「機關協調」三步驟

九合一選舉亂象　中選會終於檢討「公投不硬綁大選」

若徵召民調落後者參選　蔡正元：2020就是國民黨亡黨年

陳雲林來台順便見連戰？　陳明通：「自由行」就可以

中正紀念堂轉型　促轉會要求「撤出三軍儀隊」

嫁給《包青天》展昭何家勁？　高金素梅一句話回應快閃

國民黨世代交替緩慢　黨政人士：「綿羊級」中生代太被動

李來希組團赴高雄參觀6棟豪宅　網熱議：年金砍不夠多？

大轉彎！曾公開切割韓國瑜...館長改口「我會繼續看著他啦」

出新書為了再攻2020？　馬英九這句回應超曖昧

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

與軍人爸視訊見「熟悉背景」 小女孩淚奔緊抱：我好想你...

《皇后的品格》超狗血收視暴衝　張娜拉初見申成祿：以為他是壞人

警察男友從小過敏困擾24年！　吸貓1年「產抗體」全身毛也OK

謝霆鋒逛菜市場像開見面會！　攤販賣菜倒貼：我掃微信付錢

馬路狂奔追狗墨鏡姐險遭輾　平頭男怒甩小白狗巴掌出氣

話變多了！朱立倫開會幽默致謝同仁：你們論文拿學術獎金記得分我

王淺秋搭愛之船試走　韓國瑜就職典禮水上動線

促轉會拋國幣改版　綠委都反對：先拼經濟吧！

46.3％年輕族群願「西進大陸發展」　近半數台人對陸印象變好

知名插畫家送「Q版韓國瑜」　韓：我怎麼看起來像米老鼠

看完楊翠嘴臉　宅神：東廠根本沒消滅還變本加厲

請辭不留戀　陳景峻看柯文哲：對一個政黨有恨怨　不是福氣

獨／促轉會新台幣改版要花多少錢？央行數字曝光：全改要450億

北市就職大典預算僅35萬　段宜康爆：花蓮已編235萬

「蔡鄭會」18日登場　鄭文燦6計畫爭取中央支持

半導體景氣冷！明年設備支出由正轉負、衰退8%

RC直播在台深耕七年　打造直播界最高規格頒獎典禮

黃背心爆發、恐攻5人喪生　波蘭外長：法國是歐洲病夫！

5個韓妞IG追蹤起來！神穿搭+化妝技巧必須學習

第三航廈開挖..讓機捷軌道變位超過警戒值　桃機將放緩開挖速度

「度小月原始店」暫停營業原因曝光！　知情人士爆料：XX談不攏

俠客不看好勇士能完成3連霸　因內鬥會自我毀滅

混血帥哥在森林中相伴！　歌曲前面出現「女人喘息聲」

話變多了！朱立倫開會幽默致謝同仁：你們論文拿學術獎金記得分我

蘇澳環保生力軍　垃圾清運車暨廢油回收車上路

政治熱門新聞

發現最強廢票！王世堅感動：謝謝..

陳其邁人氣暴漲　4年後贏回高雄

蔡英文這點讓趙少康超佩服

高嘉瑜、學姐誰漂亮 柯文哲：拒..

遭酸副手都是馬政府官僚　韓國瑜..

促轉會：改版新台幣為何沒正當性

高雄蓋迪士尼？韓國瑜：不是想蓋..

「愛情摩天輪」設計出爐　他建議..

促轉會：新台幣改版不能有正當性..

蔡柯會內幕說　柯P嗆先交出戰犯

大巨蛋案鄭麗君回嗆！柯文哲：不..

韓冰通知暫不去吃肉粽　原因曝光

就職走超極簡風...柯P笑呵呵..

國防部反擊促轉會：蔣公有不可抹..

更多熱門

相關新聞

促轉會再提「去蔣」朱立倫：民進黨記不起教訓

新北市長朱立倫18日主持任內最後一次的市政會議，會後受訪媒體問及促轉會再度提「去蔣化、去銅像」，朱立倫表示，此刻台灣人民最痛恨政治，若民進黨學不會叫訓，再繼續內耗，必被人民所唾棄。

新台幣去蔣化遭砲轟　促轉會解釋

新台幣去蔣化　江啟臣：民進黨還沒得到教訓

促轉會：改版新台幣為何沒正當性

促轉會建加害者資料庫　終結「只有被害人」

讀者迴響

發燒話題

MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 宥勝 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 普悠瑪出軌 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 小甜甜認愛 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！「沙拉油注入全臉」

廖人帥求肉搜法拉利孝子： 想盡心意

《李新怎麼摔死的‧解密版》出爐

25善心人伸援手　法拉利孝子泛淚

蕭敬騰累垮求mic「這個地區」成最後演出

醫院推錯床！住院中精障兒2年前早被火化

解惑／《比悲傷》破億憑啥？關鍵4原因

館長10分鐘洗白孫安佐！「這些年輕人比他還要垃圾」

惡煞吃薑母鴨抽菸　老闆規勸遭砍殺　

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

SHINee47秒影片弔鐘鉉：永遠愛你

深澳鐵道自行車搶先看

486先生員工「每人分紅23萬」　網羨慕

咘咘「綁包頭露甜笑」近照曝光

28歲男戀上65歲嬤：是你的溫柔救了我

更多

最夯影音

更多

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面