影／全面清除威權象徵　促轉會：研議1元、5元、10元改版

記者徐政璿／台北報導

促進轉型正義委員會今（17）日召開半年工作進度報告記者會，代理主委楊翠表示，目前有威權象徵的國幣面額為新台幣1元、5元、舊版10元（蔣介石肖像）及鈔票200元，促轉會也正式行文給中央銀行，「國幣改版是日常性，都可以因應國內夾娃娃機盛行，增加鑄造10元硬幣，新台幣改版不能有正當性嗎？」

▲10元硬幣。（圖／記者劉姵呈攝）

楊翠表示，已向文化部提出5項中正紀念堂轉型的原則，其中包括將中正紀念堂規劃為獨立機構或第三部門組織，由民間入士參與運作，接受各方監督，也可避免因政權更迭而一再轉向。

5項建議案分別是「解除現存地景的威權性格」、「銘記從威權統治到挑戰威權的歷史軌跡」、「推動人權、民主、法治相關研究調查與普及公民教育」、「規劃能夠有效履行以上原則所列舉職能的組織或架構」及「修法過程中，應有回應轉型正義工作的過渡措施」。

楊翠表示，此建議是11月經委員會議審議通過後，將「中正紀念堂轉型原則建議」送交文化部，目的在於鞏固與彰顯民主和人權價值。

「回應轉型正義工作的過渡措施」部分，楊翠表示，中正紀念堂是民眾日常生活休憩空間，更是知名觀光景點，為了促進社會溝通、彰顯台灣重視人權與民主價值，未來「國立中正紀念堂管理處組織法」應規劃撤出三軍儀隊，舉辦民主與人權相關常設展。

「解除現存地景的威權性格」部分，楊翠指出，目前中正紀念堂園區景觀，大量運用帝王宮殿、皇室陵寢的空間語彙，目的在建構黨國史觀與偉人崇拜，因此促轉會建議以公共性、開放性為標準，重新改寫園區內各種威權象徵涵義，讓園區的詮釋權、使用權回歸公民社會。

至於促轉會是否主張國幣改版，楊翠表示，目前有威權象徵的國幣面額為新台幣1元、5元、舊版10元（蔣介石肖像）及鈔票200元，促轉會也正式行文給中央銀行，希望他們提供民國89年、91年及94年改版成本，會對此研究、協商，再進行討論。

央行發行局長施遵驊表示，今天是促轉會首度跟央行接觸，觸及有關新台幣改版相關問題，由於新台幣在2000年和2005年曾經改版，已經是快要20年前的事情，促轉會要求提出新台幣改版成本的估算，現在還必須要回頭去查當年的會計帳冊資料，以釐清當時新台幣的成本支出。

▼促進轉型正義委員會。（圖／記者徐政璿攝）