發展美食觀光　韓國瑜期望舉辦米其林大賽

地方中心／高雄報導

準高雄市長韓國瑜17日晚間受邀出席企業家舉辦的餐會，對於高雄是否舉辦米其林餐廳大賽，韓國瑜表示，美食是觀光產業中相當重要的一環，許多人會為了吃道地的特色料理特地出國，他也思考是否高雄未來可發展出一些美食讓饕客來高雄。

韓國瑜說，中華料理分為東酸、西辣、南甜、北鹹，高雄屬南方菜色，合不合海內外觀光客的胃口？食材供應程度到哪裡？都是應該面對的挑戰，高雄這個地方能不創造一個包含原鄉、客家、外省、新住民、民南等五大元素的美食，是一個相當巨大的挑戰，另外，高雄美食怎麼評比、認定該是誰來做最好？未來市政府將和在地業者結合，網羅更多美食家來高雄，訂定出一個美食的標準。

▲韓國瑜及藝術家林伯禧（左）受邀出席餐會，期盼未來高雄能舉辦米其林大賽。（圖／地方中心攝）



韓國瑜強調，希望未來的烹飪高手都能善用高雄產的食材，每一年都能藉舉辦一到兩場的烹飪大賽，讓各家好手集思廣益做出最美味的料理，這事也將來推動觀光業相當重要的一環，加上文創、年輕人的溶入，讓觀光客能從美食聯想到高雄。

一同出席的高雄知名彩墨流金藝術家林伯禧也說，高雄的美食不比別人差，只是鮮少被人注目，希望未來可引進米其林評鑑來高雄表演學習，林伯禧也說，藝術與美食都是相同的東西，可藉著蓬勃發展將美食帶到全世界。