讓朱家軍遍佈全台？朱：「沒有人屬於朱立倫」無政治考量

▲朱立倫下午出席「深澳鐵道自行車試乘體驗活動」。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者羅婉庭／台北報導

對於朱家軍開枝散葉，佈局全台的傳言，朱立倫17日受訪表示，自己過去長期以來擔任不管擔任桃園、到行政院、到新北，這將近17年的時間，有非常多的好的同事都是優秀的人才，沒有人屬於朱立倫的，是屬於國家的，副市長李四川到高雄擔任副市長，「絕對沒有政治考量」。

朱立倫下午出席「深澳鐵道自行車試乘體驗活動」，受訪表示，那這些優秀的人才今天在台灣各縣市或各地方服務都是好事，所以他很開心看到這些優秀人才能夠為各地所用，只要能夠對台灣有幫助、對地方建設有幫助就是好事，那沒有分誰是誰。

他說，有些地方首長也是有向他諮詢過一些想法，他也推薦一些人才，那有些人基於家庭的考量不願意過去，有一些人可能到別的縣市，都有可能，他覺得這些人才都是屬於台灣的，不必有任何的政治考量。

對於不少人期待「朱韓配」，朱立倫表示，韓國瑜現在剛剛要準備就任高雄市市長，希望他能夠全力以赴，把高雄市政做好，民眾投票給他們不是為政治，是希望高雄市政能夠做好。

他也強調，李四川到高雄擔任副市長，「絕對沒有任何一點政治考量」，只有一個目標就是高雄市政能夠做好。

除韓國瑜之外，其他縣市新科市長、縣市長有無向他借將，很多人都被諮詢，那有些人有意願、有些人沒有意願，那有意願的我也鼓勵，沒有意願的我希望重新考量，但是只有一個想法就是希望對於各地市政能夠有加分，那最後的結果他都樂觀其成。

下午深澳鐵道自行車試程活動，外界說朱立倫是鐵道自行車最大的推手，他表示，從八斗子站到深澳站，經過最美麗的北海岸，大家可以看到美麗的風光，而且山景海景成一色，非常美，而且我相信很多的男女朋友來一定會覺得非常「羅曼蒂克」，因為騎著這樣的Rail Bike鐵道自行車，一方面大家會覺得很健康，一方面又欣賞美景，又很有氣氛，相信會成為國內甚至吸引國際觀光客的新的景點。