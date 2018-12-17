2019台南心時代跨年晚會　金曲歌王與市民倒數迎新年

▲2019台南心時代跨年晚會金曲歌王，要與市民一同倒數迎新年。（圖／市府提供，下同）

記者林悅／台南報導

為迎接2019年，台南市政府與交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處、西拉雅國家風景區管理處再度攜手合作，續推深獲好評之「跨年三部曲」活動，12月17日在南紡購物中心舉辦記者會，許漢卿副市長邀請全國朋友一起到台南送夕陽、瘋跨年、迎曙光，參加台南獨有的跨年系列活動。

2019台南心時代跨年活動，在金曲歌王謝銘祐歌聲中揭開序幕，今年跨年晚會卡司老少皆宜，主持人由小鐘、莎莎、郭彥均、李懿聯手主持，並邀請最受歡迎的人氣團體接力演唱。

此外，晚會倒數時刻，講求低碳環保，不放煙火，將以「小市民也能成為大明星」為主題，邀請在各領域為了夢想努力耕耘的小市民一起上台倒數，包括青年創業代表劉鎮宇、新農人代表許復堡、吳明哲、榮獲國際大獎的熊鳳玉、羅家榆、張簡麗華、黃彥儒，以及選擇在台南定居，來自不同國家的大洞敦史、Robert Dawson、Damien Trezise等人，與現場民眾一起倒數。

許漢卿副市長表示，台南市首創跨年三部曲，系列活動精彩又充實，首先到北門的井仔腳送夕陽，白色鹽田搭配夕陽，是台南獨有美景，晚上回到高鐵車站跨年晚會，欣賞藝人們精湛的歌舞。第2天到左鎮二寮，除了可以欣賞獨特的月世界白堊地形，也是台灣最低海拔的觀日出景點。

一直從事農業相關工作的許漢卿副市長也期望透過跨年活動吸引觀光客到台南，增加農產品銷量，並指出在2018年，市府積極推動各項的建設，包括文化、農業和工業，尤其台南農業發展有非常大的進步，年農業產值從429億，增加至目前已超過600億以上，台南市政府推動的新農人也已經高達1100多位，新農人經營相當成功，有1成以上的新農人年薪高達百萬以上，歡迎青年朋友到台南從事農業工作，台南土地面積大，農地接近十萬公頃，農業發展潛力無窮。

2019台南心時代跨年晚會卡司，打出新生代人氣及金曲歌王接唱，有廣受年輕人喜愛的茄子蛋、宇宙人、吳汶芳，療癒系歌手蔡旻佑、曾沛慈，金曲歌王謝銘祐、張艾莉、翁立友，此外還有甜心女神愷樂、台灣饒舌教父大支、陽光男孩大賀兄弟等接連開唱，勢必high翻台南跨年晚會。擔任倒數前演出的是今年第4度勇奪金曲歌王的蕭煌奇、倒數後壓軸的玖壹壹更是首度到台南參與跨年演出，希望能讓來到台南現場的朋友，有一場不一樣的視覺享受，更要為台南跨年帶來另一波的高潮！