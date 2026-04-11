鳳梨越放越甜？　4大迷思破解「敲出沉悶肉聲要趕快吃」

記者黃翊婷／綜合報導

聽說鳳梨倒放會更甜？農糧署表示，每年3月至7月是台灣鳳梨的盛產期，但網路上或LINE群組總是流傳著一些鳳梨的傳言，於是列出4大迷思一一破解，供民眾參考，包含倒放不是糖分變多，而是糖酸比例改變；鳳梨可以搭芒果一起吃，並無飲食禁忌等等。

▲每年3月至7月是台灣鳳梨的盛產期。（資料照／記者姜國輝攝）

迷思一，鳳梨放越久越甜？

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農糧署在臉書PO文中表示，其實這是鳳梨中的糖酸比例改變，並非糖分增加，因為鳳梨採收後在常溫下會持續退酸，糖酸比例改變之後，吃起來就會覺得相對變甜，但整體糖量並無增加；另外，如果敲擊鳳梨時發出沉悶肉聲，代表多汁，應盡速食用。

迷思二，心大、皮裂代表有生長激素？

農糧署認為不能這樣判斷，果心果皮與生長環境有關，果心大小會受到品種、季節影響，而水分劇烈變化或氣溫高，也會造成自然裂果，況且現今鳳梨多為鮮食，農民無需使用生長調節劑，以免甜度下降。

迷思三，鳳梨不能搭芒果吃？

農糧署指出，這兩種水果沒有相互關係，可以放心一起吃，並無相關飲食禁忌，但要注意的是，有些人可能會對芒果有過敏反應，或者對鳳梨中的酵素感到刺激，所以還是要注意適量攝取。

迷思四，鳳梨有細針會割舌頭？

農糧署說明，草酸鈣針狀結晶的影響微乎其微，這主要是鳳梨酵素在作怪，鳳梨酵素會刺激口腔黏膜，造成刺激感，這才是造成鳳梨割舌的主因。