　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳳梨越放越甜？　4大迷思破解「敲出沉悶肉聲要趕快吃」

記者黃翊婷／綜合報導

聽說鳳梨倒放會更甜？農糧署表示，每年3月至7月是台灣鳳梨的盛產期，但網路上或LINE群組總是流傳著一些鳳梨的傳言，於是列出4大迷思一一破解，供民眾參考，包含倒放不是糖分變多，而是糖酸比例改變；鳳梨可以搭芒果一起吃，並無飲食禁忌等等。

▲▼鳳梨,水果,水果攤,果農,一日五蔬果。（圖／記者姜國輝攝）

▲每年3月至7月是台灣鳳梨的盛產期。（資料照／記者姜國輝攝）

迷思一，鳳梨放越久越甜？

[廣告]請繼續往下閱讀...

農糧署在臉書PO文中表示，其實這是鳳梨中的糖酸比例改變，並非糖分增加，因為鳳梨採收後在常溫下會持續退酸，糖酸比例改變之後，吃起來就會覺得相對變甜，但整體糖量並無增加；另外，如果敲擊鳳梨時發出沉悶肉聲，代表多汁，應盡速食用。

迷思二，心大、皮裂代表有生長激素？

農糧署認為不能這樣判斷，果心果皮與生長環境有關，果心大小會受到品種、季節影響，而水分劇烈變化或氣溫高，也會造成自然裂果，況且現今鳳梨多為鮮食，農民無需使用生長調節劑，以免甜度下降。

迷思三，鳳梨不能搭芒果吃？

農糧署指出，這兩種水果沒有相互關係，可以放心一起吃，並無相關飲食禁忌，但要注意的是，有些人可能會對芒果有過敏反應，或者對鳳梨中的酵素感到刺激，所以還是要注意適量攝取。

迷思四，鳳梨有細針會割舌頭？

農糧署說明，草酸鈣針狀結晶的影響微乎其微，這主要是鳳梨酵素在作怪，鳳梨酵素會刺激口腔黏膜，造成刺激感，這才是造成鳳梨割舌的主因。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
610 2 1374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台灣之光！鄭宗哲締造完全打擊紀錄 紅襪3A史上首見
快訊／成功濺落！阿提米絲2號任務完成　太空人們回家了
快訊／鄭宗哲炸裂！手感超火燙 僅差一壘安完全打擊
日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖
鄭麗文「坐巴士」遭矮化？　律師貼照打臉：不要瞎掰好嗎
快訊／川普強硬發聲　荷莫茲海峽很快會重新開放

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鳳梨越放越甜？　4大迷思破解「敲出沉悶肉聲要趕快吃」

股市冥燈「巴逆逆反指標」追蹤器上架了！　本尊親回應

Joeman開箱自家上億豪宅！　笑稱「平常叫醒我的是房貸」

日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙　林教官神隱5天

「欠尾款被報復」女Coser本尊曝光！　全是網路造謠

南台飆36℃！北部下週5天稍涼有雨　「辛樂克」將轉強烈颱風

高溫32℃連熱4天！午後有雨　下週鋒面北台灣變天

運動、飲控體重還是不掉！營養師曝問題恐「出在這款維生素」

亞太球場11攤商都換了　地瓜球攤證實「拒絕進駐」原因曝

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

習近平喊「兩岸同胞都是一家人」！　把未來牢牢掌握在中國人手中

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

血洗校園7死3傷！一封「活人遺書」揭開學校的暴利黑幕｜文史專家 管仁健｜校園連環喋血案●下｜《我在案發現場》

歷史性鄭習會正式登場　會晤採「5對5」形式！

基隆七堵死亡車禍！騎士路口左轉遭撞　翻滾數圈落地慘死

鳳梨越放越甜？　4大迷思破解「敲出沉悶肉聲要趕快吃」

股市冥燈「巴逆逆反指標」追蹤器上架了！　本尊親回應

Joeman開箱自家上億豪宅！　笑稱「平常叫醒我的是房貸」

日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙　林教官神隱5天

「欠尾款被報復」女Coser本尊曝光！　全是網路造謠

南台飆36℃！北部下週5天稍涼有雨　「辛樂克」將轉強烈颱風

高溫32℃連熱4天！午後有雨　下週鋒面北台灣變天

運動、飲控體重還是不掉！營養師曝問題恐「出在這款維生素」

亞太球場11攤商都換了　地瓜球攤證實「拒絕進駐」原因曝

快訊／台灣之光！鄭宗哲締造完全打擊紀錄 紅襪3A史上首見

賀錦麗鬆口「考慮參選2028」　親揭回鍋白宮關鍵

鳳梨越放越甜？　4大迷思破解「敲出沉悶肉聲要趕快吃」

快訊／成功濺落！阿提米絲2號任務完成　太空人們回家了

AI生成農場文狂發微信　夫妻一年爽賺近千萬後遭封號

「中國人要幫中國人」　人民日報評鄭習會：歡迎任何有利兩岸和平發展主張

4月11日星座運勢／金牛優雅魅力全開　水瓶打扮成全場焦點

一朗銅像揭幕竟斷棒！自嘲化解尷尬　水手玩哏推同款公仔

5招幫你緩一下腦袋　給總是習慣想太多不停內耗的人

川普強硬發聲　荷莫茲海峽很快會重新開放

【媽媽心累】訓話兒子反被問「妳為什麼大聲」　網笑：戰不贏道理就戰態度

生活熱門新聞

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙

日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖

地瓜球攤證實拒絕進駐亞太球場

男月薪6萬「女一聽1職業秒冷掉」　網吵翻：其實很加分

運動體重還是不掉！營養師：問題恐在維生素D

今高溫32℃午後有雨　下週鋒面北台灣變天

星宇航空「累了請上車」粉紅巴士4/13起上路　再贈勇字扇子

Joeman開箱自家豪宅：叫醒我的是房貸

股市冥燈「巴逆逆反指標」追蹤器上架了！　本尊親回應

「欠尾款被報復」女Coser本尊曝光！　全是網路造謠

瘋傳鄭麗文隨行「最大亮點是她」

四寶媽曬哺乳照「送17Pro Max」　律師：是詐騙

女友太頂了「給男友2萬生活費」包吃玩！網狂噴

吊車大王「2000萬超跑也要賣」　低調曝胡瓜關係

更多熱門

相關新聞

清明連假逛起來！台南農產快閃台中鳳梨甜爆開賣

清明連假逛起來！台南農產快閃台中鳳梨甜爆開賣

迎接清明連續假期，台南市政府將優質農產直送中部！4月2日至6日於愛買台中復興店B1生鮮賣場舉辦「春遊嚐鮮－台南優質農產展售」活動，結合節慶採買與產地直送概念，市長黃偉哲2日親自到場推廣，邀請民眾把握連假採購台南好物，感受最在地的新鮮滋味。

高麗菜外銷熱絡　已賣7國840公噸拚破千

高麗菜外銷熱絡　已賣7國840公噸拚破千

農糧署啟動大蒜收購機制！　藍委替蒜農發聲：籲政府直接補助農民

農糧署啟動大蒜收購機制！　藍委替蒜農發聲：籲政府直接補助農民

鳳梨玩運彩2天慘賠70萬

鳳梨玩運彩2天慘賠70萬

千元「粉色鳳梨」在陸爆紅！買家驚：像糖果

千元「粉色鳳梨」在陸爆紅！買家驚：像糖果

關鍵字：

鳳梨農糧署

讀者迴響

熱門新聞

2個月刷1500張發票　中10獎全遭追回

陳傑憲比完賽看到收費單嚇！台南市回應

南韓改了　電子入境卡系統更新

五口命案王母遺書曝光

鄭麗文身邊大亮點！隨扈傳是第一女保鑣

台南2寶爸半夜捕魚送命…妻慟認屍

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙

「黃阿瑪」16歲黑貓Socles病逝

辱罵全紅嬋　群主落網「拘役10天」加罰款

全紅嬋遭網暴　醫發聲：她月經晚來5年

直擊／官司未了！鄧紫棋唱《句號》一半…「前東家突上台」全場嚇傻

日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖

鄭麗文「坐巴士」遭矮化？　律師貼照打臉：不要瞎掰好嗎

台灣黑熊野放首例　卓溪母女熊同日重返山林

新北女「碧潭落水」　送醫搶救不治

更多

最夯影音

更多
眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局
白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

習近平喊「兩岸同胞都是一家人」！　把未來牢牢掌握在中國人手中

習近平喊「兩岸同胞都是一家人」！　把未來牢牢掌握在中國人手中

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面