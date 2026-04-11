打造鳳梨柴燒窯　台東鹿野龍田社區祈福瓶母親節飄香

▲龍田社區打造鳳梨柴燒窯。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣鹿野鄉龍田社區近日展開「造窯」工程，社區居民齊聚活動中心外空地動手打造柴燒窯烤爐，現場氣氛熱絡。特別的是，許多長輩與村民將寫有心願的祈福卡放入事先收集的空酒瓶中，再置入窯體底部，形成兼具功能與象徵意義的「保溫層」，為傳統工藝增添溫暖人情。

負責造窯的師傅廖正忠表示，這些裝有祈福卡的空酒瓶排列於窯體底部，不僅能達到窯體輕量化效果，也能在燃燒過程中發揮保溫功能，是結合實用與創意的設計。整座柴燒窯採傳統工法，以黃黏土、沙子及稻稈等天然材料堆築而成，從基礎到完工約需近一個月時間。

龍田社區發展協會指出，今年規劃於活動中心外部空間設置柴燒窯烤爐、古式爐灶及工作台，並以地方特色農作物「鳳梨」作為窯體外觀設計，展現濃厚在地特色與創意巧思。未來除可作為社區共食與活動使用，也有助於推廣傳統柴燒文化。

當天包括龍田社區發展協會理事長張鉦榮、社區經理人方伊靜，以及台東縣議員陳宏宗服務團隊人員周福安等人，陪同社區長輩與居民一同書寫祈福卡。卡片內容充滿生活願望，有人祈求「種鳳梨大賣」、有人期盼「孫子考上理想學校」，氣氛溫馨熱絡。高齡100歲的潘陳約也在親友協助下畫下鳳梨圖樣，並開心地將祈福瓶放入窯體底部，為活動增添感人畫面。

方伊靜表示，社區期盼柴燒窯能在母親節前順利完工，屆時將以柴燒料理舉辦活動，邀請居民共享成果，讓今年母親節多一份「不一樣的味道」。

周福安則指出，許多人以為柴燒窯源自西方，其實早期台灣農業社會常見的「焢窯」原理相近，只是焢窯屬一次性使用，而柴燒窯則可長期重複利用，更具實用價值。廖正忠補充，柴燒窯以枯木或修剪枝條為燃料，具備低碳特性，並可依溫度變化製作披薩、麵包及果乾等多樣料理。

龍田社區表示，此次打造的「鳳梨窯」內部直徑約90公分，窯壁厚度約30公分，具備良好蓄熱與保溫效果，並特別設計可移動的結構，提升使用彈性。隨著祈福瓶一一放入，社區居民也相約在母親節再度齊聚，一同品嚐柴燒窯帶來的溫暖滋味。