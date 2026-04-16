台南鳳梨飄香韓國！黃偉哲率團赴平澤　推農產拓海外市場

▲台南市長黃偉哲率團回訪韓國平澤，參加花朵郊遊慶典推廣台南鳳梨。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲持續拓展農產外銷版圖，16日率團回訪韓國平澤市長鄭長善，並受邀出席當地年度盛事「平澤花朵郊遊慶典」，在花海與人潮中推廣台南鳳梨，透過城市交流深化合作，成功將「台南甜」品牌帶進韓國市場。

黃偉哲上台致詞時，以韓語「安妞哈些呦」向現場民眾親切問候，拉近距離。他表示，台南與平澤是友好城市，今年1月雙方才簽署農特產品交流備忘錄，兩地同樣擁有豐富農業成果，台南位處熱帶、平澤位於溫帶，各具特色，此次特別帶來台南鳳梨，希望讓平澤市民品嚐來自南台灣的香甜滋味，也誠摯邀請韓國朋友到台南旅遊。

黃偉哲指出，台南擁有超過400年歷史，不僅是文化古都，也是知名美食之都，尤其優質水果更深受國內外市場青睞。台南鳳梨之所以香甜多汁，來自適合的酸性土壤、充足日照與良好排水條件，加上農民長年累積的栽培技術，才能孕育出高品質果實。

活動現場熱鬧非凡，吸引大量幼兒園戶外教學團與市民賞花拍照，並設有多個農特產品攤位。台南市是現場唯一來自平澤以外的城市攤位，展出多項農產品。黃偉哲致詞後現場進行鳳梨削皮秀，精湛手法引來民眾驚呼「好神奇」，試吃後更紛紛以韓語稱讚「맛있어요（好吃）」，成功打響台南農產知名度。

台南市農業局表示，鳳梨在華人文化中象徵「旺來」，代表好運與興旺，台南鳳梨不僅是土地的禮物，更承載祝福與情誼。近年持續透過國際活動與多元通路推廣農產品，協助農民拓展市場與提升收益，未來也將持續深耕海外，讓台南優質農產走向世界。

平澤花朵郊遊慶典於當地農業生態園區舉辦，自2018年創辦以來已邁入第8年，成為當地重要觀光活動。今年初平澤市長鄭長善曾率團訪問台南，與黃偉哲共同簽署農產交流備忘錄，並約定推動台南鳳梨與平澤梨的雙向交流，深化兩市合作關係。