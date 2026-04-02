清明連假逛起來！台南農產快閃台中　鳳梨甜爆開賣

▲台南優質農產展售進駐台中，吸引民眾搶購當季鮮果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接清明連續假期，台南市政府將優質農產直送中部！4月2日至6日於愛買台中復興店B1生鮮賣場舉辦「春遊嚐鮮－台南優質農產展售」活動，結合節慶採買與產地直送概念，市長黃偉哲2日親自到場推廣，邀請民眾把握連假採購台南好物，感受最在地的新鮮滋味。

黃偉哲表示，台南擁有得天獨厚的氣候與環境，是台灣重要農漁產重鎮，無論鳳梨、洋香瓜、虱目魚等產品，都在國內外市場享有高評價。市府透過展售活動將產地直送到消費者面前，不僅讓民眾吃得安心，也替農漁民拓展更多銷售通路，提升整體產業競爭力。

黃偉哲市長特別推薦當季盛產的金鑽鳳梨，強調台南是全台鳳梨第二大產區，但品質「絕對第一名」。此外，再過2個月即將登場的芒果，台南同樣是全台最大產區；秋天有麻豆文旦、冬天有麻油雞進補，甚至芝麻產量也是全台最多。他笑說，中部民眾趁連假來逛展售，「吃吃喝喝逛逛買買」，一次把台南美味帶回家。

農業局長李芳林指出，此次活動特別針對清明連假消費需求，精選當季農產與特色加工品，並嚴選優質業者參與，確保產品品質與食安無虞，歡迎民眾踴躍選購，支持台南在地農業。

展售主打當季鮮果，包括香甜多汁的金鑽鳳梨、口感細緻的木瓜、營養豐富的酪梨、清爽洋香瓜及鮮甜火龍果，並推出精緻水果禮籃，滿足送禮與自用需求。

現場也集結多元農產與加工品，從林桑鴨蛋、奔跑蛋等蛋品，到吳家虱目魚、國基漁場帶來的魚丸與魚鬆；還有珍泰興、合口味肉品的肉乾肉鬆，以及玉井之門水果乾、赤崁糖餅食、梅嶺梅製品與養生食品等，甚至還有肉粽與冷油雞等即食料理，讓民眾一站購足台南特色美味。

市府表示，透過此次展售活動，不僅提升台南農產能見度，也讓中部民眾近距離品嚐產地直送的鮮甜滋味，打造一場結合旅遊、採購與美食的假期新體驗。