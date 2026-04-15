盟友不挺了？　義大利宣布暫停「與以色列國防協議」

▲梅洛尼宣布暫停與以色列的國防合作協議。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）14日宣布，她的政府已暫停與以色列的「國防合作協議」，在中東衝突持續之際，反映出這兩個曾經親密盟友之間出現緊張關係。

重磅表態 義以國防協議暫停

梅洛尼在義大利北部維羅納（Verona）的葡萄酒博覽會場邊對媒體表示，「當出現我們不認同的事情時，我們就會採取相應行動。考慮到當前局勢，政府已決定暫停與以色列國防協議的自動續約。」

一名消息人士透露，這項決定是梅洛尼13日與外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）、國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）及副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）共同拍板定案。

這份協議2003年由前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）政府簽署，2006年正式生效，涵蓋採購、訓練及國防與軍事設備的進出口及運輸等領域，每5年自動續約一次。

對此，以色列外交部淡化影響，宣稱「我們與義大利沒有簽署安全協議。我們多年前簽署了一份備忘錄，但從未有過任何實質內容。這不會影響以色列的國家安全。」

▼梅洛尼前一天也批評另一個親密盟友川普。（圖／路透）



梅洛尼外交轉向 批評親密盟友

《路透社》指出，梅洛尼的右翼政府曾是以色列在歐洲的最親密盟友之一，但近幾周開始批評以色列針對黎巴嫩的攻擊，這次表態更顯示其右翼政府又一次的外交路線調整。前一天，她也批評了另一名親密盟友、美國總統川普抨擊教宗良十四世的行為。

此外，以色列上周對在黎巴嫩境內執行聯合國任務的義大利部隊開槍示警，導致一輛汽車受損。羅馬上週為此召回以色列大使提出抗議，以色列也於13日召回義大利大使「針對黎巴嫩局勢交換意見」，雙邊外交緊張局勢持續升溫。

梅洛尼2022年起執政至今，將於2027年底面臨下一次大選。羅馬路易斯大學（Luiss University）政治歷史學家卡斯特拉尼（Lorenzo Castellani）分析，梅洛尼正在進行「重新定位」，因為她擔心包括中間偏右派的一大部分選民，都可能對川普、納坦雅胡，以及伊朗戰爭對經濟的影響感到強烈不滿。