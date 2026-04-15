稱「南韓」還是「韓國」？　外交部：非正式本來就有很多不同稱呼

▲外交部次長陳明祺。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

為反制韓國電子入境卡矮化我國，我國於3月將「外僑居留證」中的「韓國」改為「南韓」。隨著南韓於日前已將電子入境卡中的「前一出發地」、「下一目的地」移除，對於我國政府是否會將外僑居留證中的「南韓」改回「韓國」，外交部昨表示，基於對等原則，現行列示方式沒有調整。媒體關切，台灣外交部要如何稱呼韓國？外交部次長陳明祺今（15日）指出，我方對韓國，在非正式時，本來就有很多不同的稱呼，依據雙方互動來做調整。

據了解，南韓核發的外國人登錄證上，台灣人國籍欄被列為「China（Taiwan）」已超過至少10年未改，我國一直到今年3月才因應其標示，將我國外僑居留證中的「韓國」改為「南韓」。

立法院外交及國防委員會今（15日）邀請外交部、經濟部報告「美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響」，併請國家發展委員會列席，並備質詢。媒體詢問，韓國電子入境卡更正後，中國外交部稱，台灣的事情關乎14億中國人的民族情感，還重申一中原則」是國際共識？

外交部次長陳明祺表示，台灣的事情事實上是關乎全球的事情，中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬，這也是國際普遍認識的事實。所謂「一中原則」，不是世界主要國家所認可，中國把其的主張包裝成一個共識，實在是非常可笑。

至於韓國的「外國登錄證」維持「中國台灣」大概十多年，我方交涉狀況與後續反制作為為何？陳明祺指出，南韓有關電子入境卡的處理上面，我方當然是基於維護國家主權尊嚴的立場，以及在整個外交上的實務、務實做法，與韓方嚴正交涉。我方也知道，韓國基於行政簡便原則，取消所謂「出發國」跟「下一站」的做法，我方覺得這是相當好的務實做法。

陳明祺說，我方也持續觀察，並向韓方表達立場，希望在外國登錄證上能有雙方基於長久友誼，以及人民互動往來密切，能做出一些比較務實、好方向的改善。

媒體追問，因為剛剛是用「韓方」跟「韓國」來稱呼，但前幾天是用「南韓」稱呼，現在是有改變稱呼？陳明祺回應，相關作為我方都還在觀察，外交部立場並沒有改變，做法上面也沒有改變，還是基於一個互相尊重、務實的做法來協調相關問題。

「我們對韓國一向其實在非正式的時候，本來就有多種不一樣的稱呼嘛」，陳明祺也說，這就是一個事實上存在外交上面的一個慣例，我方就在這件事上，務實考慮，但是維護國家尊嚴同樣重要，「我們對韓方的做法，也會隨時地依據雙方的一個互動往來做調整」。