白沙屯媽祖抵北港　鐵公路疏運近3.6萬人

台中市大肚區一名林姓婦人失聯多日，孝順的媳婦還向徒步進香的白沙屯媽祖祈求，希望能早日找到婆婆。今日傳出，龍井區一處大排水溝出現浮屍，經警消與家屬確認，初步研判是失聯的林婦，且位置就在知名水流屍成仙的「張玉仙姑廟」旁，猶如媽祖、仙姑齊尋人，讓林婦早日返家並能入土為安。