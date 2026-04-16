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白沙屯媽祖抵北港　鐵公路疏運近3.6萬人

▲▼交通部政務次長伍勝園視察白沙屯媽祖進香疏運情況及發放結緣品。（圖／交通部提供）

▲交通部政務次長伍勝園(右)視察白沙屯媽祖進香疏運情況及發放隨緣品。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

白沙屯媽祖今(16日)上午抵達北港，交通部鐵公路接駁全開，根據統計，截至今天下午2時，高鐵、台鐵、客運已疏運近3.6萬人次。

白沙屯拱天宮媽祖進香從4月12日深夜11時55分正式登轎啟程，歷經4天步行，今日上午9時順利抵達北港。交通部統計，今日截至下午2時，高鐵嘉義站已逾1萬5,887人次進出、台鐵嘉義車站已逾1萬5,770人次進出、公路局接駁公車路線已開出超過126班接駁車，疏運超過4,333人，總計雙鐵及客運已疏運近3.6萬人次。

交通部政務次長伍勝園今上午於朝天宮附近北港日興堂囍餅舖戲院店前、北港台糖冰品部前公路局設攤處，快閃發放台鐵燙金「勇」字紀念車票與「停讓保平安」舒緩貼布等隨緣品，吸引香燈腳搶領。

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▲▼交通部政務次長伍勝園視察白沙屯媽祖進香疏運情況及發放結緣品。（圖／交通部提供）

▲交通部政務次長伍勝園(中)視察白沙屯媽祖進香疏運情況及發放隨緣品。（圖／交通部提供）

隨後伍勝園前往公路局「台鐵嘉義站＝北港朝天宮」接駁公車路線北港接駁點、台鐵嘉義車站及高鐵嘉義站，瞭解鐵公路現場疏運情形。

伍勝園表示，4月12日媽祖鑾轎起轎當天，交通部鐵公路齊開，總計疏運超過12萬人次，較去年增加46%，成效斐然。今日為白沙屯媽祖進香活動重點疏運日，各單位將視人潮狀況機動加開班次，務必以確保眾多香燈腳安全為首要任務，達成站不留人目標。

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