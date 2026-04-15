「遲發勞工退休金」遭罰30萬　台鐵：單一個案已加計利息發給

▲台鐵3月違反《勞動基準法》遭罰30萬元。（圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

台北市政府公布今年3月違反《勞動基準法》裁罰結果，其中，台鐵公司遭罰30萬元為最高。台鐵表示，此為單一個案，主因該員退休金撥付期間，適逢公司負責人更替、印鑑變更及勞退委員更替，已建立專案預警與追蹤機制。

台北市政府勞動局公布3月違反《勞動基準法》裁罰結果，共有81家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為415萬元，前5名依序為「國營臺灣鐵路股份有限公司」（30萬元）、「長德醫院管理顧問有限公司」（17萬元）、「美德耐股份有限公司」（15萬元）、「雋大實業股份有限公司」（15萬元）、「樂法美食股份有限公司」（12萬元）及「好動動畫股份有限公司」（12萬元）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵指出，公司向來極為重視同仁各項權益，各項退休（職）金的核發均嚴格依據《勞動基準法》及相關法令辦理，針對此次裁罰所指案件，屬於單一個案。

台鐵說明，該員退休金撥付作業期間，適逢公司負責人更替、印鑑變更及勞退委員更替等法定程序辦理，並涉及經濟部、台北市勞動局及台灣銀行信託部等多重主管機關審核與核定，影響退休金專戶動支及撥付時程，相關程序完成後，即依規定向台灣銀行遞送文書辦理支票開立。

台鐵強調，行政程序完備後，已第一時間主動聯繫該名同仁，並完成退休金發放。為維護員工權益，除發放原定退休金外，也已依相關規定加計延遲利息一併發給，相關給付均已完成。

台鐵表示，對於已盡力補救仍遭台北市勞動局裁罰，公司已進行深刻檢討，並優化溝通機制，提前作業時間，建立專案預警與追蹤機制，避免因程序作業影響退休金給付時程，確保在法定時間內完成所有審核與撥款程序，維護員工權益及杜絕類此情況再次發生。