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男員工「廁所擺針孔」偷拍！至少3女同事受害　台鐵：將依法處分

▲▼台北車站,車站,購票,退票,高鐵,台鐵,返鄉,車票,疫情,大眾交通。（圖／記者周宸亘攝）

▲台鐵台北站傳出廁所裝針孔偷拍的事件，男員工被逮。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯振中／綜合報導

台鐵台北站員工3月31日在貴賓室廁所發現疑似針孔攝影機並隨即報案。警方已約談嫌疑人並移送北檢偵辦。對此台鐵15日回應，2日完成全站反針孔檢測及行政調查，並啟動員工關懷。針對相關人員責任，預計17日召開專案考成會議依法處分。

貴賓室驚見針孔攝影機　警方扣證移送北檢

台鐵公司表示，3月31日台北站同仁於站內貴賓室廁所發現疑似針孔攝影機，站長獲報後立即前往鐵路警察局台北所報案。警方隨即約談涉案嫌疑人，並前往其住處扣留相關事證，目前已將全案移送台北地檢署偵辦中。台鐵強調，對於維護站區空間隱私與同仁安全至為重視，將全力配合司法機關調查以釐清案情真相。

完成全站反偷拍檢測　啟動員工訪視關懷

台鐵公司說明，案發後台北站立即通報總公司，2日也委請清潔承商針對台北站內所有廁間實施全面反針孔偷拍檢測，經檢驗後確認無再發現任何異狀，並將檢測結果轉知同仁安心使用。台鐵還說，北區營運處人事室接獲通報後，也即刻啟動員工關懷機制，派員至台北站展開員工訪視與心理關懷，確保同仁職場環境安全。

行政調查程序終結　預計十七日召開考成會

台鐵公司提到，針對此案件之相關人員行政調查工作2日已經完成。為了落實紀律與釐清行政責任，台鐵公司預計17日召開專案考成會議，並將根據調查結果依法進行處置。台鐵公司提及，未來將持續要求各車站落實安全巡檢工作，並強化與鐵路警察的聯繫機制，杜絕類此侵犯隱私案件再次發生，維護公共場域安全。

 
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