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油價飆漲已0.3%航班減班因應　交部：要求業者安排配套措施

▲▼桃園機場春節總運量約170.6萬人次，日均量約15.5萬人次。（圖／桃園機場公司提供）

▲部分航班因應油價減班。（示意圖／桃園機場公司提供）

記者周湘芸／台北報導

中東局勢未緩，國際油價持續飆漲，交通部今於立法院指出，目前空運因應油價減班的航班僅0.3%，考量後續業者可能因燃油問題再減併班甚或暫停航線，已要求業者協助旅客安排替代航班或給予免手續費退、改票措施。

交通部今前往立法院交通委員會進行「因應中東情勢，國際油價飆升對於我國陸海空運輸之衝擊評估與因應策略專題報告」，部長陳世凱受訪表示，目前國際航線成本都以燃油附加費因應，近期確實有聽到業者進行減班動作，但整體只影響0.3%，影響不大。至於國內航線部分，目前票價及航班都不會受到影響。

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交通部表示，依據中油4月1日公布的國際航線航空油價已達1.2816美元／公升，較戰前上漲122%；國內航線航空油價為新臺幣44.2元／公升，也上漲116%，造成航空公司營運成本大幅增加。

交通部指出，航空公司補給油料若受到限制，將可能影響業者正常飛航，目前國內供油仍屬正常，經民航局洽詢國籍航空公司，少部分國家如緬甸、越南、菲律賓等國機場已有油商開始實施供油限制，不允許超過以往每月平均加油量，但尚非完全不得在該國加油，因此現階段對航空公司營運而言，以油價成本劇烈增加為主要影響。

交通部表示，因應油價高漲，各航空公司已透過燃油附加費的收取或票價調整以反映油價成本。國內航線的油價成本則已包含於客運票價中，今年2至4月連續3個月航空燃油均價已達每公升新臺幣28.75元，已超過27.25元之票價調整門檻，但國內航線因涉及基本民行，已配合政策協調航空公司緩漲，後續為降低業者營運成本，將由中油先行吸收油價漲幅。

交通部也說，考量後續航空公司可能因燃油問題衍生減併班甚或暫停航線，為維護消費者權益，民航局已要求航空公司應盡力按照公布班表執行，如仍需調整航班，則應針對受影響之旅客主動告知相關資訊，並應協助安排替代航班或給予免手續費退、改票等配套措施。

針對海運部分，交通部指出，三大國籍貨櫃航商由台灣至中東僅3條航線，影響有限；目前三大國籍航商皆已全面停收中東地區貨物，因已在航程中的貨物陸續安排於鄰近港口卸貨，造成亞洲地區主要港口作業負擔增加，若戰爭時間拉長或外溢區域擴大，是否連帶影響其他航線和港口作業效能，尚待觀察。

交通部表示，目前本島至離島的海運客運固定航線共計14條、島際間共13條，大部分航線客船均使用高級柴油，以中油4月13日公布的高級柴油價格為新臺幣31元／公升，較戰前近一年平均油價26元／公升，漲幅約19%。經洽詢國內客運航商，短時間內暫無調整票價規劃，航港局將持續關注油價及業者反映情形。

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