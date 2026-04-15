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油價大漲　中國五一假期國際航班遭大量取消

▲北京首都機場T3航廈。（圖／CFP）

▲北京首都機場。（圖／CFP）

文／中央社

中國五一假期國際航班遭大規模取消，尤其是飛往東南亞與澳洲的航線。專家指出原因在於航空燃油成本大漲，然而機票票價未同步上調，使航空公司出現「飛越多虧越多」的經營困境。

陸媒澎湃新聞報導，據第三方出行平台「航班管家」數據顯示，1日至12日，已有多條中國到東南亞的航線取消全部航班，包括西安、重慶飛往普吉島；鄂爾多斯、廈門飛往永珍；煙台、呼和浩特飛往曼谷等航線。

中國飛往大洋洲也有許多航班被取消，廣州至達爾文航班取消率為83.3%、杭州至奧克蘭航班取消率為57.1%、武漢至雪梨的航班取消率為50%。

報導引述民航專家林智傑分析，近期國際航線，尤其是往返東南亞、澳洲等區域的航班出現大規模取消，核心原因在於航空燃油成本大幅攀升。當前航空燃油價格較此前已出現翻倍上漲，而國際機票票價並未同步大幅上調，航空公司執飛相關航線陷入「執飛班次越多、虧損幅度越大」的經營困境。

▲北京首都機場,國際,航班。（圖／CFP）

林智傑還指出，部分國家及地區面臨燃油供應緊張問題，當地部分國際機場不僅燃油附加費價格顯著偏高，甚至存在燃油供應不足、無法正常保障航班加油的情況，這也直接導致涉及其區域的航線取消比例進一步上升。

近期中東局勢持續緊張，航空燃油價格高漲。根據國際航空運輸協會（IATA）數據，截至2026年4月3日當週，全球航空燃油平均價格為每桶209美元，較2026年2月27日當週的每桶99.40美元大幅上漲。

過去一個月，為維持正常航班運作，航空公司都在通過調整燃油附加費以應對燃油成本的急劇變化。不過，相關措施仍不足以緩解燃油價格飆升帶來的全面衝擊。

報導指出，今年中國「五一」假期機票呈現「量價齊升」趨勢，航旅縱橫民航官方直銷平台顯示，4月30日多條熱門航線機票將迎來價格高峰，假期國內航線和出入境航班預訂量較去年同期均有所增長。航班管家數據顯示，截至13日，「五一」假期國內經濟艙預售票價為人民幣979元（約新台幣4540元），年增9.6%，較2019年增逾2成。

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