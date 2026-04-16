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陸致函全面恢復直航　民航局：我方已接獲訊息「有餘裕可增班」

▲▼桃園機場春節總運量約170.6萬人次，日均量約15.5萬人次。（圖／桃園機場公司提供）

▲大陸呼籲兩岸全面恢復客運直航。（資料圖／桃園機場公司提供）

記者李姿慧／台北報導

大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」昨(15日)表示，已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函台方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。民航局表示，我方有接獲訊息，兩岸15個定期航點每周可飛420班，實際僅飛310班，還有餘裕可增班，另有13班上海航班因陸方未給適當時間帶而無法飛航。

民航局表示，我方有接獲相關訊息，目前兩岸航班執行狀況良好，可飛航15個定期航班航點，每周可飛航420班，實際飛航約每周310班，尚有餘裕可視旅運需求增班。

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民航局進一步指出，而在可飛航航班中，有13班上海航班係因陸方遲未給予適當時間帶而無法飛航。另有西安等13個包機航點，可於節慶期間申請飛航包機，惟截至目前，均未有業者申請。

民航局強調，目前航班營運情形符合市場的需求，後續也會持續觀察市場需求來進行航班安排。

大陸國台辦發言人陳斌華15日則在例行記者會指出，兩岸航線受民進黨當局干擾，航點航班尚未完全恢復常態，大陸14個城市15個航點、每周執飛300多班客運航班，與2020年前大陸61個航點、每周最高890班客運航班相比，仍有較大差距，嚴重影響兩岸同胞往來。

陳斌華指出，2025年乘坐空中客運直航航班往來兩岸的旅客超過578萬人次，目前兩岸航線的平均客座率超80%。兩岸民眾對兩岸直航航點全面復航的呼聲非常強烈。

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