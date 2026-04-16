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發燒友衝了！高雄圓山飯店被包館　700萬頂奢音響震撼感官

▲▼音響展。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄圓山音響展今起在高雄圓山大飯店舉行。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

音響迷年度盛事來了！南台灣最大音響盛會「高雄圓山HI-END音響大展」 ，今（16）日起一連4天在高雄圓山大飯店登場。今年主辦單位豪氣「包館」，將飯店97間套房規劃為展房，為「發燒友」打造沈浸式試聽空間，要價超過700萬的頂奢落地音響通通能一次享受，就連愛好收藏音響的市長陳其邁也幾乎年年抽空到場參觀。

由高雄市電器商業同業公會舉辦的高雄音響展，自疫情後移師高雄圓山飯店舉行，參觀人次年年突破，今年一次包下飯店107間套房，匯集233個國際旗艦品牌聯合展演。其中規劃97間作為獨立展間，展出歐、美、日進口音響品牌、台製品牌、串流音樂、兩聲道系統、家庭劇院、線材、音響週邊、耳機、黑膠CD及投影機等。

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▲▼音響展。（圖／記者許宥孺攝）

▲落地頂奢音響要價700多萬。（圖／記者許宥孺攝）

知名業者展示國內外頂級HI-END音響設備器材，其中一組要價700多萬的落地頂奢音響，是今年展出最貴設備，音響迷入場視聽絕對能大飽耳福。此外，今年2樓延續多間頂級家庭劇院展示，滿足更多「發燒友」對於劇院體驗的沉浸感，包括世界短焦智慧雷射電視輕鬆投放150吋大畫面，或是高鮮顯色4K投影機、多聲道環繞劇院系統等。

▲▼音響展。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市觀光局長高閔琳、市長陳其邁都是音響迷。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市觀光局長高閔琳表示，近年高雄觀光休閒發展備受矚目，音響設備與生活品味早已密不可分，南台灣的民眾對於生活美學的追求也日益提升，大家更重視居家休閒與家庭劇院，影音視覺的整體搭配、器材本身的工藝美學，都已提升到能與豪宅設計、居家風格完美融合的藝術層次，市府將持續提供協助，期待引進更多海內外頂級音響器材來高雄。

高雄市長陳其邁本身也是音響收藏家，歷年音響展都會抽空到場，今日雖未有公開行程，不過據悉今日下午也將前往參觀。屏東縣長周春米今日也受邀到場，也提及先生是音響迷。

▲▼音響展。（圖／記者許宥孺攝）

▲圓山飯店107間套房被包館做展廳。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市電器公會表示，展覽期間17日、18日將規劃6場音樂與音響主題講座，邀請爵士樂電台主持人蘇重、金革唱片音樂總監林伯杰、奇美博物館提琴顧問鍾岱廷、廣播《古典啟示錄》主持人賴偉峯、音響論壇總編輯劉漢盛，以及U-Audio音響共和國總編輯郭漢丞等人擔任講師，分享音樂鑑賞與音響應用等專業觀點。

高雄市電器商業同業公會理事長林清源指出，為回饋參觀民眾，主辦單位特別準備限量紀念CD，凡購票入場者即可獲贈。同時，與KKBOX攜手提供限量KKBOX無損音樂免費試聽30天序號，入場即可獲得，開通序號還可至KKBOX網站登記抽好禮，體驗高品質串流音樂的魅力。

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