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嘉義縣朴子市便當店餐點赫見蟑螂　衛生局稽查揪多項缺失

▲▼ 排隊名店便當驚見異物 嘉縣衛生局重拳出擊、勒令限期改善 。（圖／嘉義縣衛生局提供）

▲排隊名店便當驚見蟑螂，嘉縣衛生局重拳出擊、勒令限期改善 。（圖／嘉義縣衛生局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

針對民眾反映嘉義縣朴子市某知名便當店餐點中混入蟑螂事件，嘉義縣衛生局高度重視，為守護縣民食安，15日獲悉後第一時間立即派員前往實地查核。經現場稽查，查獲多項不符「食品良好衛生規範準則（GHP）」之缺失，衛生局已當場勒令業者限期3日內完成改善，若複查未過將依法嚴懲，絕不寬貸。

衛生局稽查人員抵達現場時，業者已自主停業一日進行全面清潔消毒。經初步研判，異物可能於滷汁製程中混入；此外，現場查核發現多項GHP管理缺失，包括：廚作區紗窗及紗門積垢、冰箱食材未分類且未覆蓋、地板潮濕處鋪設紙板等。衛生局已開立限期改善通知書，要求業者針對環境衛生與製程控管進行徹底整頓。

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▲▼ 排隊名店便當驚見異物 嘉縣衛生局重拳出擊、勒令限期改善 。（圖／嘉義縣衛生局提供）

嘉義縣衛生局強調，食安監督不因業者自主停業而鬆懈，未來將不定期針對轄內排隊名店加強抽驗。依據《食品安全衛生管理法》第8條規定，食品從業人員、作業場所及設施均應符合GHP準則；若違反規定經命限期改正而屆期不改正者，將依同法第44條處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，情節重大者更得命其歇業或停業。

衛生局呼籲所有食品業者應落實自主管理，確保製程安全衛生。同時提醒大眾，若發現餐點異常，應保留相關證據並向衛生機關檢舉，透過政府監督與民間共同把關，維護嘉義縣整體的飲食安全環境。

▲▼ 排隊名店便當驚見異物 嘉縣衛生局重拳出擊、勒令限期改善 。（圖／嘉義縣衛生局提供）

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