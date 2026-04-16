　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

母愛偉大！卵巢早衰自然受孕機率0...剖腹大血崩　產4650g巨嬰

▲母愛偉大！卵巢早衰「跨不孕指標」產後大血崩　順利誕4650g巨嬰。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲潘小姐層一度被判極難懷孕，孕期又歷經多重困難，最終順利產子。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

醫療技術日新月異，過去被視為高風險，甚至難以懷孕的婦女，仍有機會順利迎來新生命。高雄秀傳醫院近日收治一名具複雜病史的產婦，因接受過2次子宮肌瘤手術，在檢出卵巢功能極低情況下，意外自然懷孕，不過孕期卻罹患妊娠糖尿病，剖腹產時又發生大血崩，不過仍順利產下重達4650克寶寶。醫療團隊給予完善照護後，所幸母子均安。

AMH僅0.1被判不孕　備孕4年竟自然受孕

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名潘姓女子因卵巢功能極低AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）僅0.1，曾被北部醫院判定自然受孕機率幾乎為0，被多家醫院建議人工受孕。潘姓女子歷經自費中醫治療，又與先生原計畫進行試管嬰兒療程，後因家庭因素延宕，備孕期長達4年多。然而，潘小姐經過調理後，竟成功自然懷孕。

▲母愛偉大！卵巢早衰「跨不孕指標」產後大血崩　順利誕4650g巨嬰。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲潘小姐與先生帶著兒子回診。（圖／記者許宥孺翻攝）

孕程挑戰重重　子宮手術史增生產風險

潘小姐的求子之路並非一帆風順，潘小姐除了卵巢功能問題，還曾罹患多發性子宮肌瘤，並接受過2次手術治療。孕程中還確診妊娠糖尿病，生產時寶寶體重高達4650公克，更在剖腹產過程中發生產後大出血，失血量高達約 2000c.c.。

醫療團隊及時應變　守護母子化險為夷

在高度風險下，醫療團隊憑藉完善的術前準備與即時決策，成功化解危機，確保母體恢復良好，寶寶健康活潑。

高雄秀傳醫院婦產科醫師陳聰富表示，隨著生殖醫學、孕期管理與手術技術的進步，即使面對卵巢功能不佳、子宮病變或高風險妊娠等挑戰，只要經由專業評估與完善照護，仍有機會順利完成懷孕與生產。「關關難過關關過」不僅是這些母親的真實寫照，更象徵著現代醫療帶來的希望與可能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone鎖定狀態被盜走32萬！YTR揭漏洞
明天鋒面接近「午後北東轉溼」　周末雨勢擴大
京都男童案4疑點　「台灣旅行」藏玄機
台南私幼淪凌虐營！13童慘遭強行餵食又裝箱狂搖　魔鬼教保員曝
快訊／7檔飆漲「抓去關」新名單
大坑步道停車場男屍　氣溫30度穿羽絨服
發票中百萬！　1違規國稅局不給獎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

麵包「先冷凍再回烤」不易胖？營養師揭真相　這2種根本熱量炸彈

碳費5月底首次開徵　環境部：開放業者申請展延至年底

明天鋒面接近「午後北東轉溼」　周末雨勢擴大

收費被問「香燈腳來吃不是都免費嗎？」店家傻眼　見超扯1幕氣炸

母愛偉大！卵巢早衰自然受孕機率0...剖腹大血崩　產4650g巨嬰

剴剴案社工遭判刑　衛福部尊重：將優化人力配置、支持系統

很多人搶結緣品！他嘆白沙屯媽祖進香「逐漸商業化」　網：更要走

Z世代瘋韓！2025年台人旅遊地點「首爾超越大阪」機票成長104%

白沙屯媽祖抵北港　鐵公路疏運近3.6萬人

剴剴案社工遭判2年　公會7點聲明：憂人力再一波流失

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

麵包「先冷凍再回烤」不易胖？營養師揭真相　這2種根本熱量炸彈

碳費5月底首次開徵　環境部：開放業者申請展延至年底

明天鋒面接近「午後北東轉溼」　周末雨勢擴大

收費被問「香燈腳來吃不是都免費嗎？」店家傻眼　見超扯1幕氣炸

母愛偉大！卵巢早衰自然受孕機率0...剖腹大血崩　產4650g巨嬰

剴剴案社工遭判刑　衛福部尊重：將優化人力配置、支持系統

很多人搶結緣品！他嘆白沙屯媽祖進香「逐漸商業化」　網：更要走

Z世代瘋韓！2025年台人旅遊地點「首爾超越大阪」機票成長104%

白沙屯媽祖抵北港　鐵公路疏運近3.6萬人

剴剴案社工遭判2年　公會7點聲明：憂人力再一波流失

張書豪不捨剴剴「體重不到兒子一半」　嘆：不是自己沒事就好

50歲佘詩曼出道29年「維持22吋腰」秘訣曝光　親揭自動掉秤體質！

桃園男超商偷拍短裙女！隔天巧遇再拍一次被抓包　代價出爐

從尖峰到離峰　雲林大用戶學「用電新節奏」

一文看懂民主基金會為何補助鄭麗文赴中　綠營2024也拿1300萬

嘉義翁燒木材跌倒爬不起「活活燒成焦屍」　兒目睹慘狀崩潰

韓團CORTIS現身上海　目擊者稱：「50輛私生跟車」還留滿地垃圾

民眾黨開除李貞秀　柯文哲：言多必失、人生還很長

超越科切拉！YG、JYP、HYBE、SM破天荒同台　朴軫永打造KPOP音樂節

金門623年「陳顯墓」遭盜掘　警10天內逮人...陳福海頒破案獎金

【工讀生快出來】這貓竟然會亞洲蹲！姿勢還超標準

生活熱門新聞

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

家中吃素「女兒竟在學校吃肉」！媽一聽原因愣住　全場讚爆

老公17年「每晚逼1性愛服務」妻拒絕：真的不喜歡

升級大雨特報！北北基桃大雷雨猛轟

即／鋒面逼近　3地區雨變天「雷電秀登場」

香燈腳陪媽祖走三次　今年看盡人性「貪嗔癡」

向白沙屯媽祖「徵男友」成真了！正妹背10公斤神像還願

日本「前AV女神」降臨中職球場！　絕美仙氣引發暴動

快訊／白沙屯媽祖大轎狂晃　十字路口突暴衝

門口被香燈腳「堆滿垃圾」住戶怒了！他幫善後

鋒面明接近！　周六「全台有雨」

更多熱門

相關新聞

發燒友衝了　700萬頂奢音響震撼感官

發燒友衝了　700萬頂奢音響震撼感官

音響迷年度盛事來了！南台灣最大音響盛會「高雄圓山HI-END音響大展」 ，今（16）日起一連4天在高雄圓山大飯店登場。今年主辦單位豪氣「包館」，將飯店97間套房規劃為展房，為「發燒友」打造沈浸式試聽空間，要價超過700萬的頂奢落地音響通通能一次享受，就連愛好收藏音響的市長陳其邁也幾乎年年抽空到場參觀。

高雄毒春捲害慘173人！闆娘賠償進度曝光

高雄毒春捲害慘173人！闆娘賠償進度曝光

營業逾30年3大高雄地標全滅　周邊房價已漲1成

營業逾30年3大高雄地標全滅　周邊房價已漲1成

闖陽台行竊觸動警報！31歲賊嚇壞翻牆逃

闖陽台行竊觸動警報！31歲賊嚇壞翻牆逃

高雄摩鐵驚傳濺血！1男1女抄傢伙狠毆債主

高雄摩鐵驚傳濺血！1男1女抄傢伙狠毆債主

關鍵字：

高風險孕婦自然懷孕妊娠糖尿病子宮肌瘤高雄高雄秀傳

讀者迴響

熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

快訊／台新證14日下單大亂　公司：錯帳9000筆「全吃下」

AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

古林睿煬遭火腿抹消一軍

大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面