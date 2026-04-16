母愛偉大！卵巢早衰自然受孕機率0...剖腹大血崩　產4650g巨嬰

▲潘小姐層一度被判極難懷孕，孕期又歷經多重困難，最終順利產子。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

醫療技術日新月異，過去被視為高風險，甚至難以懷孕的婦女，仍有機會順利迎來新生命。高雄秀傳醫院近日收治一名具複雜病史的產婦，因接受過2次子宮肌瘤手術，在檢出卵巢功能極低情況下，意外自然懷孕，不過孕期卻罹患妊娠糖尿病，剖腹產時又發生大血崩，不過仍順利產下重達4650克寶寶。醫療團隊給予完善照護後，所幸母子均安。

AMH僅0.1被判不孕 備孕4年竟自然受孕

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一名潘姓女子因卵巢功能極低AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）僅0.1，曾被北部醫院判定自然受孕機率幾乎為0，被多家醫院建議人工受孕。潘姓女子歷經自費中醫治療，又與先生原計畫進行試管嬰兒療程，後因家庭因素延宕，備孕期長達4年多。然而，潘小姐經過調理後，竟成功自然懷孕。

▲潘小姐與先生帶著兒子回診。（圖／記者許宥孺翻攝）



孕程挑戰重重 子宮手術史增生產風險

潘小姐的求子之路並非一帆風順，潘小姐除了卵巢功能問題，還曾罹患多發性子宮肌瘤，並接受過2次手術治療。孕程中還確診妊娠糖尿病，生產時寶寶體重高達4650公克，更在剖腹產過程中發生產後大出血，失血量高達約 2000c.c.。

醫療團隊及時應變 守護母子化險為夷

在高度風險下，醫療團隊憑藉完善的術前準備與即時決策，成功化解危機，確保母體恢復良好，寶寶健康活潑。

高雄秀傳醫院婦產科醫師陳聰富表示，隨著生殖醫學、孕期管理與手術技術的進步，即使面對卵巢功能不佳、子宮病變或高風險妊娠等挑戰，只要經由專業評估與完善照護，仍有機會順利完成懷孕與生產。「關關難過關關過」不僅是這些母親的真實寫照，更象徵著現代醫療帶來的希望與可能。