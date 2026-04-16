維修人員到府修電器！她「少1舉動」媽喊沒禮貌　網戰翻：算小手段

▲會拿飲料給維修人員喝嗎？（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，家裡請人來維修電器，她因未準備飲料招待師傅，遭母親指責不禮貌，而她的解釋，媽媽也不認同，因此她就想知道，大家都會拿飲料給維修人員喝嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

沒請師傅喝飲料，遭斥不禮貌

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「沒請維修人員飲料不禮貌」為標題發文。原PO提到，最近家中的電器故障了，於是請了專業的維修人員到府處理。不過在維修期間，她並沒有主動提供飲料招待維修人員，所以事後就被媽媽指責不禮貌。

她曝未請客考量

原PO接著解釋沒有請飲料的原因，她擔心萬一對方喝了飲料後，出現身體不適等狀況；加上師傅手上拿滿維修工具，根本沒有合適的地方可以放置飲料。然而，媽媽卻認為，維修人員會自行判斷要不要喝，沒拿給對方就是不禮貌。由於兩人想法不同，所以原PO就想知道，大家都會拿飲料給維修人員喝嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我先生是飲水機安裝，維修人員，我一點也不想有人拿飲料給他，不喜歡喝的還要轉送別人」、「請人來維修又不是沒有付錢，時代已經不同了」、「不需要，錢到位就好，除非他收費很佛我會給」、「我本身在做自動門工程的，大部分業主其實不會買飲料之類的給我們，甚至有一些業主會覺得我們幫他們加班理所當然」。

也有網友則說，「夏天我都會給他們罐裝且冰過的礦泉水，離開時再給他一瓶帶走，他們都很開心的收下。這是一份貼心的心意，跟有沒有禮貌沒多大關係」、「安裝冷氣的我會給，感覺很辛苦，但我會買便利商店罐裝的比較安心」、「會，就是給便利商店的飲料，讓他們自己挑喜歡的」、「我會請欸，簡單的東西也不會很貴，可是對方會對你有好印象，之後有什麼問題也有順利一些的機會，這算是有點小手段吧」。