藍白合最新進度　鄭麗文：新竹市優先支持現任市長高虹安

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨昨日（25日）舉行中常會，黨主席鄭麗文提及藍白合進度，涉及縣市包含宜蘭縣、新北市、嘉義市，人選均大致底定，而新竹市的部分，則確認採取現任優先原則，支持現任市長高虹安。

▲鄭麗文表明，新竹市的部分支持現任市長高虹安（資料照／高虹安提供）

2026九合一大選將至，國民黨目前仍有部分縣市尚未確定人選。關於涉及藍白合的縣市，鄭麗文25日在中常會上提到，台北市副市長李四川已宣布投入新北市選戰，新北市長人選農曆年前底定，接下來將在中常會完成正式徵召提名程序。

▲鄭麗文認為2026九合一選舉「只能贏，不能輸」。（資料照／記者周宸亘攝）

而宜蘭縣、嘉義市的部分，鄭麗文表示人選均大致定案，新竹市則確認採取現任優先原則，支持現任市長高虹安。鄭麗文強調，預計3月就可以完成國民黨至少9成的提名，目前看來應該都能順利推動，下一步就是與民眾黨確認合作機制，並呈報中常會通過。

至於藍白合的共同政見與願景內容，鄭麗文說，農曆年前已有詳細的腹案討論，相信很快就能與民眾黨共同對外宣布。鄭麗文還直言，2026選戰「只能贏，不能輸，因為台灣的未來掌握在我們的手裡」，她期盼全黨上下一心，讓所有關心台灣未來的在野力量都能夠勇敢站出來。