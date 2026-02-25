　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭正亮重話提醒鄭麗文：政治是搞定事情　初選、軍購感受不到堅定意見

▲鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

▲鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席鄭麗文先前受訪時拋出希望促成國共兩黨領導人「鄭習會」構想，更稱預計上半年出訪中國大陸、美國。對此，前立委郭正亮今（25日）表示，國防預算、台美經貿協議表決，如果國民黨反對，去得了美國？初選都搞不定，習近平有必要見嗎？政治不是看講了什麼話，政治是看能不能搞定事情，黨內初選、國防預算、台美經貿協議，感受不到有堅定的意見，鄭麗文上任一陣子了，意見大家也知道了，但要知道政治的本質是權力的互動而不是表達意見。

成為國民黨內老大　習近平才會認為有理由見面

郭正亮於節目《綠也掀桌》談到「鄭習會3月12日舉行傳聞」，他表示，國民黨當天已經有公開行程，要在國父紀念館辦活動，因此鄭麗文怎麼可能去？所以是胡說八道，而且大家認為，習近平會希望在跟川普見面之前見鄭麗文嗎？

郭正亮表示，訪美訪中已經連動到國防預算、台美經貿協議的表決，如果國民黨都反對，認為去得了美國嗎？不要太樂觀，議題都是連動的，而且如果鄭麗文初選都搞不定，習近平有必要見鄭麗文嗎？

郭正亮認為，北京要不要見鄭麗文，取決於她在國民黨的份量，不要以為形式上一定要跟鄭麗文見面，沒有這種事，北京也在思考見面是要幹嘛？因為副主席蕭旭岑已經帶智庫交流了，但國民黨那15個共同意見都推不動，北京在還沒有看到國民黨努力在推之前，要把見面層級拉高，眼看現在有兩個議題在前面，都還沒有看到結果，對中國意義何在？中國不會為見面而見面。

郭正亮說，鄭麗文要證明自己在國民黨是老大，這有兩個指標，初選能不能搞定、兩個重大議題表決有沒有主導，自己一點也看不出來，比如國防預算表決是總召傅崐萁主導、台美貿易協議則是趙少康、黃國昌發聲，所以鄭麗文真的要想清楚，一定要成為黨內的老大，習近平才會認為有理由見面。

郭正亮說，所以國民黨的紛亂跟鄭麗文能不能見到習近平是連動的，彰化、新竹搞不定、台中也在吵，請問心思放在哪裡？當黨主席第一件事不就是要確立在黨內的份量？鄭麗文去了一定是講政治，但目前這個狀態鄭麗文講政治，國民黨不會有問題嗎？如果不講政治就是行禮如儀，但中國幹嘛跟鄭麗文行禮如儀？

針對鄭麗文還有可能訪美？郭正亮認為，不可能啦，美國也不會跟鄭麗文行禮如儀的，這種東西都是在政治鬥爭過程中覺得有必要來才會叫你去，大家都很忙，習近平很忙、以為美國國務院不忙？一樣嘛。

提醒鄭麗文　證明權力「不然就不是政治的咖」

郭正亮表示，自己現在看到韓國瑜證明自己有權力，出手就拿到結果，所以一定要證明自己有權力，鄭麗文如果連黨內初選都不動，像是台中，這種事情主席沒辦法處理、盧秀燕也沒辦法搞定，兩個人就都受傷。

被問到「鄭麗文如果現在認真弄初選」？郭正亮直言，問這個問題沒有什麼意義，因為能夠搞定就是可以，「請妳去做」，政治沒有一定會怎樣，而且自己認為至少賴清德做了一件明快的事情，初選全部搞定，過年前連台南都搞定，大家有什麼話講？

郭正亮強調，政治是很現實的，不是看講了什麼話，政治是看能不能搞定事情，黨內初選的定案、國防預算怎麼表決、台美經貿協議未來怎麼走，自己感受不到有一個堅定的意見在出現，自己簡單講，有機會展現權力的時候要向大家證明有權力，不然就不是政治的咖，他也坦言，最近沒跟鄭麗文見面，上任也一陣子了，鄭麗文的意見大家也知道了，兩岸很重要、強調兩岸議題，但要知道政治的本質是權力的互動而不是表達意見，意見大家都知道了，但要玩出一個局。

▼郭正亮。（圖／記者李毓康攝）

▲▼郭正亮。（圖／記者李毓康攝）

02/23 全台詐欺最新數據

223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

全台最大釣魚簡訊詐團被抄了！　主嫌名牌名錶炫富
行車糾紛被抓到皮開肉綻！　恐怖畫面曝
網紅在他家吸毒暴斃　知名經紀人要賠150萬
日減1小時工時　申請方式、條件曝
刮中第5張2000萬！　新竹情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

藍新竹縣長初選確定採「73制」　3/28人選出爐

藍新竹縣長初選確定採「73制」　3/28人選出爐

國民黨籍新竹縣長楊文科年底將卸任，接班布局隨即掀起激烈角力。新竹縣副縣長陳見賢與藍委徐欣瑩雙雙表態爭取黨內提名，國民黨中央黨部副秘書長李哲華今（25日）南下與陳見賢、徐欣瑩兩位協調整整3個小時才結束；李哲華表示，由於兩選將仍無共識，確定將採黨的初選提名辦法「73制」，以民進黨鄭朝方為對比，在3月25、26、27日3天進行民調，3月28日舉行黨員投票，當天併計兩項成績後，產生正式提名的候選人。

賴清德、韓國瑜願促成國情報告　蔡其昌讚有高度：中華民國史上創舉

賴清德、韓國瑜願促成國情報告　蔡其昌讚有高度：中華民國史上創舉

川普豪語「關稅取代所得稅」　美媒打臉

川普豪語「關稅取代所得稅」　美媒打臉

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

吳欣岱喊走3分鐘就該有吸菸區　Cheap直言做法極端：廁所都沒這麼多

吳欣岱喊走3分鐘就該有吸菸區　Cheap直言做法極端：廁所都沒這麼多

鄭麗文賴清德國民黨初選軍購關稅郭正亮鄭習會

