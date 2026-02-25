傳鄭習會時間已敲定3月12日　民進黨：希望國民黨以國家為重

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文希望赴陸促成國共兩黨領導人「鄭習會」，喊話建立兩岸對話基礎，更傳出時間點最快落在3月12日。對此，民進黨今（25日）回應，國民黨的行程還是要以國民黨官方發布的為準。民進黨也提到，國人最希望看到的是朝野放下歧見，開春後也出現一些新契機，包含軍購案、國情報告等，賴清德、韓國瑜相互遞出橄欖枝，希望國民黨以國家為重，千萬不要因為中國釋出壓力就從中作梗。

對於鄭習會傳出時間已經敲定，民進黨發言人吳崢回應，持續關注相關的動態，不過國民黨的行程還是要以國民黨官方發布的為準。不過大家也可以看到今天賴清德主席在中執會談話或這幾天一些相關的內容，其實都表達出開春過後對新局勢的期待，這是全體台灣人最希望看到的，軍購、國防安全、關稅、全球經濟局勢這麼多重大的挑戰在面前，國人最希望看到的是朝野放下歧見，共同攜手合作為台灣打拼。

吳崢表示，很開心新年開工後真的出現一些改變契機，包含總統跟五院院長的新春茶敘、昨天在立法院的黨團協商，都看到韓國瑜院長、賴清德總統互相遞出橄欖枝，韓國瑜邀請總統到立法院國情報告、總統也表示只要在合適的狀況下一定會前往，整體局勢有機會朝向大家共同合作努力的方向前進。

吳崢呼籲，面對軍購、關稅這樣攸關全台灣人民安全的重大議題，希望國民黨以國家為重，千萬不要因為中國方面有釋出什麼樣的壓力就從中作梗、破壞國家的團結、不讓台灣進步，這都是台灣人民不希望看到的。

吳崢表示，很希望在今年新春開工之後，不論是朝是野，甚至整個政府、立法院，可以在一個新局勢下共同邁開步伐、向前邁進。

