發豪語2026「只能贏不能輸」　鄭麗文：3月完成9成縣市長提名

記者鄭佩玟／台北報導

2026九合一將至，2022在地方選舉中慘敗的民進黨早已厲兵秣馬，多縣市確定人選，然而國民黨有多縣市參選人仍處於「難產」窘境，提名進度緩慢。國民黨主席鄭麗文今（25日）表示，全台至少九成黨內提名，預計3月都會順利推動完成，接下來會確認與民眾黨合作機制，呈報中常會通過；至於藍白合作共同政見與願景，農曆年前已有非常詳細的腹案討論，很快會和民眾黨共同對外宣布。

鄭麗文在中常會指出，感謝台北市長蔣萬安順利完成輝達簽約，北市府交出非常亮麗的成績單，感謝副市長李四川在簽約後隨即宣布參選決心與意願，也感謝新北市長侯友宜與副市長劉和然，新北市長人選農曆年前已底定，接下來很快會在中常會完成正式徵召提名程序。

此外，外島部分，鄭麗文表示，金門與澎湖等外島部分，副主席李乾龍與季麟連非常辛苦地進行多方溝通與協調，一切都已大致底定，很快會於常會通過人選的徵召與提名作業。外界關切的新竹縣部分，已展開初選進程，預計三月底前完成；台中市方面，亦於年前完成藍委江啟臣與楊瓊瓔委員的協調，雙方對內參民調細節已有共識，同樣將於三月底前完成提名。至於新竹市部分，則確認採取現任優先原則，支持現任市長高虹安。

鄭麗文說，三月很可能就會完成國民黨大概至少九成的提名，應該都會很順利地推動完成，接下來就是藍白合作的部份。她強調，國民黨將依照既定行程與規則，順利地一步一步推動各縣市提名，待順利完成提名之後，全黨上下一心，進入戰鬥位置，這次「只能贏，不能輸，因為台灣的未來掌握在我們的手裡」；並期盼所有關心台灣未來的在野力量都能勇敢站出來，萬馬奔騰，馬到成功。

