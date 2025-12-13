三高族群如何過冬？低溫易觸發心血管疾病　醫曝護心5大要點

▲陳偉華醫師提醒尤其是高血壓、高血糖、高血脂的「三高族群」，在冬季更需提高警覺，做好日常保健。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著冬季來臨，氣溫驟降，冷空氣不僅讓人感到寒冷，更對心血管健康構成潛在威脅。根據臨床觀察，寒冷天氣容易造成血管收縮，血壓升高，進而增加心肌梗塞與中風的風險。玉里醫院心臟內科陳偉華醫師提醒民眾，尤其是高血壓、高血糖、高血脂的「三高族群」，在冬季更需提高警覺，做好日常保健。



冬季心血管疾病的急性事件並不少見。陳醫師提到：「有一位年約65歲的男性病患，平時血壓控制尚可，但在寒流來襲時，因清晨外出未做好保暖，突然出現胸口壓迫感與冒冷汗，送醫後確診為急性心肌梗塞。所幸及時就醫並接受心導管治療，才成功挽回性命。」陳醫師解釋，低溫會使血管收縮，血壓升高，心臟負擔加重；同時，血液在低溫下黏稠度增加，容易形成血栓，進一步提高心肌梗塞與腦中風的風險。對於已有心血管疾病或三高病史的民眾，這些變化更可能成為致命危機。

▲▼醫師提醒，若出現胸悶、胸痛、呼吸急促、心跳不規則、突然冒冷汗或頭暈等症狀，務必提高警覺，立即就醫。



預防心血管危機的五大要點，您不可不知：

1.保暖為先：外出時務必穿著保暖衣物，尤其是清晨與深夜，避免冷空氣直接刺激。

2.規律量血壓：三高族群應養成每天量血壓的習慣，若發現血壓異常升高，應盡快就醫。

3.按時服藥：切勿因天冷或活動量減少而自行停藥，藥物的穩定性對心血管保護至關重要。

4.均衡飲食：冬季聚餐頻繁，應避免高油、高鹽、高糖飲食，選擇清淡食物，減少心臟負擔。

5.適度運動：雖然天冷，但仍需保持規律運動，如室內快走、伸展操，維持心肺功能。

三高族群在冬季更容易受到低溫影響。高血壓患者血管彈性較差，遇冷更容易血壓飆升；糖尿病患者血管內皮功能受損，血栓形成風險增加；高血脂患者血液黏稠度高，更容易阻塞血管。這些因素交互作用，使冬季成為心血管疾病的高危期。





民眾自我檢測與警訊 若出現胸悶、胸痛、呼吸急促、心跳不規則、突然冒冷汗或頭暈等症狀，務必提高警覺，立即就醫。切勿自行忍耐或延誤，因為心肌梗塞與中風的治療黃金時間非常有限。只要民眾若能落實保暖、規律量血壓、均衡飲食與適度運動，就能大幅降低心血管疾病的風險。玉里醫院呼籲：守護心臟，從日常生活開始，讓健康陪伴我們度過每一個冬天。

