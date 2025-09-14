品嚐正宗韓味　遠百嘉義韓流魅力物產展不容錯過

▲遠百嘉義引進韓國美食展。（圖／遠百嘉義提供）

記者翁伊森／嘉義報導



在台灣就能品嚐正宗韓味，遠百嘉義店引進需要長時間熬煮成乳白色的湯頭，濃郁的牛骨雪濃湯、營養滿分的篸雞湯，旅韓觀光客必喝香蕉牛奶胖胖瓶，以及新品栗子牛奶。

韓流魅力物產展即日起到9/22(一)，在B1特賣會館登場，逛街購物還有優惠拿，百貨服飾當日單筆滿3,000元加贈韓流魅力物產展100元抵用券。喜歡韓國文化、想要直飛韓國大啖美食的你一定不能錯過，遠百APP會員於韓流魅力物產展當日消費滿599元(含)以上，即可獲得電子抽獎序號乙組，活動結束後抽出一名幸運兒贈送乙張「台北-首爾來回機票」，來一趟體驗道地韓國美食之旅。

消費滿額贈，持遠百APP或HAPPY GO卡於韓國展當日單筆滿999元(含)以上，贈金大監海苔脆片乙份，限量25份，每人每卡限領一份。新品上市好搶手！韓國小小兵海苔(海鹽、照燒醬、起司、火辣、山葵)推薦價220元、鮭魚脆片(蒜味、芥末美乃滋、塔塔醬風味)推薦價180元，多種人氣零食超好買。

遠百嘉義昨(13日)舉辦小小韓服體驗營，讓小朋友穿上色彩繽紛的典雅韓服，學習傳統禮儀，除了拍照留念，也在活動中認識韓式傳統美食，品嘗海苔、香脆零食，遠百嘉義希望透過趣味互動，讓孩子們不僅能認識韓國傳統服飾，也能在美食體驗中增進國際文化交流，培養多元視野，化身小小代言人！