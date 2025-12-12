遠百嘉義表揚資深員工　打造溫馨有歸屬感職場

▲▼ 遠百嘉義歡慶零售員工日，藉由榮耀儀式凝聚彼此向心力！。（圖／遠百嘉義店提供）

記者翁伊森／嘉義報導



落實企業「以人為本、創新服務、永續前行」的願景，為夥伴創造值得紀念的榮耀時刻，遠百嘉義在今日「IGDS零售員工日」透過一系列溫馨而隆重的儀式活動，向始終在前線為顧客服務的零售夥伴致上最誠摯的感謝。

特別規劃「榮耀走紅毯」進場儀式，員工穿越象徵祝福的拱門，踏上紅地毯接受同仁喝采，象徵公司視每位夥伴為重要力量，活動現場更準備夏威夷花圈，代表熱情、感謝與榮耀；由遠百嘉義徐英哲店長、劉美雪副店長發放「蘋安甜蜜禮」讓員工領取，以甜蜜滋味與平安寓意，傳遞企業對同仁的祝福與關懷。

同時舉辦頒獎典禮，表揚多年來奉獻付出、努力並陪伴企業一路成長的夥伴。在典禮中，遠百嘉義徐英哲店長特別感性致詞，向所有長期服務的同仁致上最高敬意，依序頒發精神獎、最佳團隊合作獎、年度貢獻獎、資深貢獻獎，以最真摯的心感謝多位同仁以始終如一的專業、熱忱與責任心，陪伴遠百嘉義走過無數重要時刻，不少員工直呼「被看見的感覺很溫暖」、「在這裡工作很有歸屬感」。

遠東百貨嘉義店創立43年，今年度獲衛生福利部國民健康署頒發「小資職場健康獎」，多年來致力推行多項員工健康與關懷措施，包括健康環境安心工作、規劃健康尋寶趣、健走活動、健檢導入「慢性疾病風險評估平台」、AED安心場所認證，遠百嘉義徐英哲店長以身作則，帶領同仁參與各項運動、健康講座與公益活動，讓每位員工動起來，展現企業在員工健康關懷、福利制度與友善職場建構上的長期努力。