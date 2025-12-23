　
民生消費

全家福袋抽BMW純電休旅、iPhone 17　萊爾富福箱加碼抽股票

▲▼全家推出「2026潮流福袋」、「肖像與品牌聯名福袋」，抽BMW iX1純電休旅3台、30支iPhone 17 Pro等大獎。（圖／業者提供）

▲全家推出「2026潮流福袋」、「肖像與品牌聯名福袋」，抽BMW iX1純電休旅3台、30支iPhone 17 Pro等大獎。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

歲末新春福袋開跑，全家宣布「2026福袋宇宙」12月25日登場，首波主打「潮流福袋」，祭出頭獎BMW iX1純電休旅3台、30支iPhone 17 Pro、黃金獎項，總價值超過2000萬元，並加碼「股票禮品卡」。萊爾富延續「馬年發財卡」與「2026馬年福袋」熱賣，再推「樂玩多福箱」與「3C福袋」，有機會抽中輝達、台積電股票、iPhone 17等。

▲▼全家推出「2026潮流福袋」、「肖像與品牌聯名福袋」，抽BMW iX1純電休旅3台、30支iPhone 17 Pro等大獎。（圖／業者提供）

▲全家推出「2026潮流福袋」、「肖像與品牌聯名福袋」。（圖／業者提供）

★全家

全家便利商店宣布「2026福袋宇宙」12月25日起登場，總計推出41款福袋，頭獎抽出3台BMW iX1純電運動休旅（每台價值199萬），另有30支iPhone 17 Pro、黃金獎項，總價值突破2,000萬元。今年福袋活動分為兩階段，首波主打「2026潮流福袋」，第二波則是「肖像與品牌聯名福袋」。

▲▼全家推出「2026潮流福袋」、「肖像與品牌聯名福袋」，抽BMW iX1純電休旅3台、30支iPhone 17 Pro等大獎。（圖／業者提供）

▲首波「2026潮流福袋」249元，12月25日開賣。（圖／業者提供）

●首波「2026潮流福袋」

「2026潮流福袋」12月25日開賣，每款售價249元，潮流福袋共3款造型，包括「馬年新春款」、「hahababy聯名款」與「懷舊茄芷袋款」，延續不織布環保袋身設計，並主打「4重回饋」機制，讓消費者開袋就有感。

・第1重「開袋秒回本」：內含市值逾250元的8款人氣零食與飲料組合，並隨機附贈近百元FamiCollection商品卡，最高可獲約500元熱門商品。

・第2重「福運抽獎券」福袋內附「福運馬上來」抽獎券，可即開即中30支iPhone 17 Pro、10克黃金、5,000元全盈購物金及多家餐飲品牌優惠；登錄序號再加碼抽3台BMW iX1純電運動休旅。

・第3重「股票禮品卡」：首度與永豐金證券合作，隨袋加贈ETF投資禮金，隨機最高2,599元（含新戶保底108元），可投資指定274檔台股與ETF，將開運與理財結合。

・第4重「隨機加碼好禮」：消費者有機會隨機抽中泡泡瑪特公仔、藍牙喇叭、中華職棒應援商品等驚喜小物，開箱儀式感滿滿。

▲▼全家推出「2026潮流福袋」、「肖像與品牌聯名福袋」，抽BMW iX1純電休旅3台、30支iPhone 17 Pro等大獎。（圖／業者提供）

▲第二波將推出「肖像與品牌聯名福袋」。（圖／業者提供）

●第二波「肖像與品牌聯名福袋」

全家第二波「肖像與品牌聯名福袋」將於2026年1月7日開賣，售價399元至1,599元，集結20大人氣IP，包括Care Bears、褲褲兔、三麗鷗、迪士尼、小白虎與黑虎蝦等，共38款設計。內容從造型毯、絨毛包、14吋手提箱到26吋前開式行李箱都有，滿足收藏與實用需求。

▲▼全家推出「2026潮流福袋」、「肖像與品牌聯名福袋」，抽BMW iX1純電休旅3台、30支iPhone 17 Pro等大獎。（圖／業者提供）

▲全家推出「肖像與品牌聯名福袋」。（圖／業者提供）

此外，今年品牌福袋火力全開，FamiCollection品牌福袋再度回歸，內含限量「全家磁吸招牌小燈箱」，有現代與復古兩款造型。

另推出「日系文具3C筆電收納包福袋」，搭配日本Convenience Wear商品，還有可口可樂、M&M’S、日本甘樂糖果、羅技3C、野獸國與罐頭豬Lulu等聯名款，售價自199元至999元，實用又具收藏話題。

▲▼全家推出「2026潮流福袋」、「肖像與品牌聯名福袋」，抽BMW iX1純電休旅3台、30支iPhone 17 Pro等大獎。（圖／業者提供）

▲買福袋還有周周抽10萬。（圖／業者提供）

●福袋活動機制

全家同步於會員APP推出「福袋早鳥集章趣」，即日起至2026年1月13日，凡購買指定福袋商品1個，可獲得1個章，集滿2個章即可兌換50元購物金（消費滿200元折抵），購物金可使用至2026年2月23日。

12月24日至2026年1月27日還有「周周抽10萬元現金」活動，凡購買指定福袋即可自動獲得抽獎資格，每周抽出1名幸運得主，共6名，越早購買登錄，中獎機會越高。

消費者購買指定福袋後都獲得「福運抽獎券」1張，活動至2026年3月3日止，持券可參加BMW iX1純電休旅、iPhone 17 Pro及多項好禮抽獎，頭獎登錄截止至3月15日，買越多中獎機會越高。

▲▼萊爾富推出「馬年發財卡」、「2026馬年福袋」、「樂玩多福箱」及「3C福袋」。（圖／業者提供）

▲萊爾富繼「馬年發財卡」、「2026馬年福袋」，再推「樂玩多福箱」及「3C福袋」。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富迎接馬年新春商機，近來推出多款結合「開運、收藏、實用」3大主軸的福袋與福箱商品，包含「馬年發財卡」、「2026馬年福袋」、「樂玩多福箱」及「3C福袋」，總獎項涵蓋「輝達與台積電股票」、iPhone 17、Switch 2、機票等大獎。

▲▼萊爾富推出「馬年發財卡」、「2026馬年福袋」、「樂玩多福箱」及「3C福袋」。（圖／業者提供）

▲萊爾富馬年福袋，抽輝達、台積電股票、多項大獎。（圖／業者提供）

●馬年發財卡

萊爾富「馬年發財卡」與「2026馬年福袋」開賣以來熱烈迴響，其中「馬年發財卡」每張售價100元，自去年10月起販售至明年2月22日，全台限量發行100萬張，售完為止。消費者購買後，於2月24日前完成序號登錄，並成為Hi-Life VIP會員，即可參加多重抽獎。

最大獎為輝達（NVIDIA）股票500股（2名）與台積電股票1張（5名），總價值超過百萬元。越早登錄可享最多7次抽獎機會，中獎名單將於2026年1月14日、1月21日、1月28日、2月4日、2月11日、2月25日，共6場直播抽出，由官方臉書「萊爾富超商Hi-Life」公開見證。

此外，開卡即抽「70種實體獎項」，包含iPhone 17、Nintendo SWITCH 2、越捷航空雙人來回機票、LG空氣清淨機、除濕機、禾聯DC風扇、DORIS行李箱組等實用好禮。另整合23家品牌優惠，橫跨旅遊、餐飲、生活三大領域，每張卡還可於門市兌換3項指定商品。

●2026馬年福袋

萊爾富「2026馬年福袋」售價200元，全台限量販售。內含6樣商品及抽獎序號，商品總價值超過200元。開袋即可抽獎，有機會抽中輝達、台積電股票、iPhone與多項家電，延續「開運試手氣」話題。自開賣以來銷售火熱，還成為聖誕交換禮物熱門選項。

▲▼萊爾富推出「馬年發財卡」、「2026馬年福袋」、「樂玩多福箱」及「3C福袋」。（圖／業者提供）

▲萊爾富「樂玩多福箱」多種IP周邊，每箱有2張馬年發財卡可抽獎。（圖／業者提供）

●樂玩多福箱

萊爾富「樂玩多福箱」即日起至2026年2月22日開賣，限量5,000箱，售價799元。以多樣IP授權商品為特色，內容包含冰箱貼（共8款，隨機出貨）、存錢筒（共2款）、擦手巾與魔法帽吊飾（各2款隨機），象徵新年好運；另附拍拍燈、毛巾、洗衣袋、手持製冷扇等實用小物，兼顧收藏與日常用途。

每箱加贈2張「馬年發財卡」，中獎機會再提升，讓消費者在開箱驚喜與抽獎期待間，一次滿足多重樂趣。

●3C福袋

萊爾富「3C福袋」自12月24日至2026年2月22日開賣，限量3,000個，售價799元。主打實用取向，共推出6種組合，每袋內含3款高人氣3C商品。包括：數顯無線藍牙耳機、三合一充電線、360度旋轉摺疊手機支架、20W PD+QC3.0快速充電器與台灣製五合一LED免帶線行動電源等，兼顧充電效率與多裝置相容性。

福袋同步附贈2張「馬年發財卡」，中獎機會等同加倍，兼具抽獎樂趣與實用價值，是年節送禮、自用兩相宜的高CP值選擇。

▼萊爾富發財卡、福袋、福箱規格。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富推出「馬年發財卡」、「2026馬年福袋」、「樂玩多福箱」及「3C福袋」。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
送飲料炎上！UG插旗「中山一級戰區」僅10天　驚人租金恐打水
12歲少女被賣到東京賣淫！　惡母上銬遣返畫面曝
山本由伸爆與「節目第一美女」分手！　世界大賽影片是別人
快訊／三上悠亞來了！　背號選25號親曝原因
朱孝天反擊阿信「場面話」！　酸舞台照：截張好看的很難嗎
快訊／痛失台北跨年演出！　男歌手緊急聲明致歉
北市捷運警隊挨轟　隊長曝艱辛內幕

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

必勝客歡樂吧「101煙火景觀席」12/30開搶　限現場排隊訂位

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

超商公布年度7大美食趨勢　翻轉布丁掀話題

超商公布年度7大美食趨勢　翻轉布丁掀話題

便利商店平均每2周就祭出鮮食新品，近年更與名店聯名合作，推出人氣商品，成為許多人三餐、點心或宵夜的選擇。7-ELEVEN 回顧2025年，盤點年度「7大超商美食趨勢」，包括不久前被搶翻的「翻轉布丁」入榜，還公布銷售黑馬。

關鍵字：

全家2026福袋2026福袋馬年福袋全家萊爾富超商福袋

