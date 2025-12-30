7-11推出130款馬年福袋！集結三麗鷗、史努比　頭獎抽特斯拉

▲7-11推出130款馬年福袋！集結10大超人氣IP，迪士尼、三麗鷗、史努比、短尾矮袋鼠等，頭獎抽特斯拉。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

迎接2026年，超商紛紛開賣馬年春節福袋，7-ELEVEN 將於門市推出現貨肖像、歡樂包、OPENPOINT APP限定福袋等多達130款，是通路最多，集結10大肖像、9大品牌，從499元到1999元等7種價格帶，實體或線上福袋除了能抽3台特斯拉、黃金、精品包，還能抽「2026國際棒球賽事門票」，1人中獎2人同行；另有歡樂包可抽專屬獎。

▲7-11頭獎抽特斯拉。（圖／業者提供）

7-ELEVEN全系列福袋、歡樂包，將於2026年1月7日起在線上線下同步開賣，若想搭配折扣，還可於1月7日至1月12日期間，使用指定支付工具結帳，就能享全店滿1111元立折125元優惠，還能獲得好禮3選1。

▲▼實體門市福袋集結多個人氣肖像，結合不同品牌，推出多項實用商品。（圖／記者林育綾攝）



今年實體門市福袋集結「DINOTAENG、貓貓蟲咖波、KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊」等8大超人氣肖像，推出從499、799、899、999、1499、1699、1999元等7種價格帶，超過百款獨家開發組合，可依照喜好自由選購，其中買1999元福袋可一次獲得6次抽獎機會。

▲BLACK HAMMER 20cm木紋導磁不沾單柄鍋，只要499元。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN表示，此次福袋商品包含燈芯絨拼接托特包、不鏽鋼可瀝水泡麵碗、大頭造型手提袋、可微波不鏽鋼餐盒、肩背包、3WAY包、立體公仔造型冰壩杯、頸枕毯等。

▲▼每款福袋搭配實用IP商品。（圖／記者林育綾攝）



899元高價值感福袋，還有每年皆搶翻的「石墨烯被」；999元以上福袋，今年更增加許多全新結構，包含出遊、採買可隨身帶走的大容量「56L滑輪拖車購物袋+立體公仔造型冰壩杯」、居家療癒必備「37L摺疊收納櫃+頸枕毯」。

1699元福袋實用再升級，包括「義大利Giaretti 珈樂堤6L微電腦液晶螢幕氣炸鍋」，還有大容量的「義大利Giaretti珈樂堤 20L機械式微波爐」。

▲1699元福袋還有「義大利Giaretti珈樂堤 20L機械式微波爐」。（圖／記者林育綾攝）

初次登場的1,999元福袋，更因應多變天氣型態開發了多功能「日本Bmxmao冷暖四用霧化扇」兼具加濕與淨化空氣功能，行李箱也再度推出28吋的「TRAVELER'S CHOICE28吋時尚寬把行李箱」與「TRAVELER'S CHOICE28吋上掀款行李箱」等迎合趨勢的超實用款式。

▼1,999元福袋還有行李箱。（圖／記者林育綾攝）

另外，此次也有推出「歡樂包」，以兩大經典IP「蠟筆小新、哆啦Ａ夢」角色為主，同樣有499元到1999元，共7種價格帶。購買哆啦A夢系列歡樂包，有機會抽中「哆啦A夢黃金墜飾」；蠟筆小新歡樂包則是大方送出10名「2萬點OPENPOINT點數」，合計總價20萬元。

▲▼「歡樂包」以兩大經典IP「蠟筆小新、哆啦Ａ夢」角色為主，還能抽專屬獎項。（圖／記者林育綾攝）

線上「OPENPOINT APP」限定開賣的福袋，今年有野獸國、線條小狗、ACER、MEYER美亞鍋具、愛麗飛、貝高福、KANGOL、NCAA、HSC、訊想科技等10大知名品牌，推出潮流配件、鍋具、3C、收藏公仔等精品福袋組合，同樣可以挑款搶購、CP值破表，OPENPOINT APP準時1月7日11:00線上開賣。

★全家

▲全家推出「2026潮流福袋」、「肖像與品牌聯名福袋」。（圖／業者提供）

全家「2026福袋宇宙」，頭獎抽出3台BMW iX1純電運動休旅（每台價值199萬），另有30支iPhone 17 Pro、黃金獎項，總價值突破2,000萬元。

首波推出「2026潮流福袋」已開賣，每款售價249元，共3款造型，包括「馬年新春款」、「hahababy聯名款」與「懷舊茄芷袋款」。

▲▼全家第二波推出「肖像與品牌聯名福袋」將於2026年1月7日開賣。（圖／業者提供）

此外第二波推出「肖像與品牌聯名福袋」將於2026年1月7日開賣，售價399元至1,599元，集結20大人氣IP，包括Care Bears、褲褲兔、三麗鷗、迪士尼、小白虎與黑虎蝦等，共38款設計。內容從造型毯、絨毛包、14吋手提箱到26吋前開式行李箱都有，滿足收藏與實用需求。

★萊爾富

▲萊爾富馬年福袋，抽輝達、台積電股票、多項大獎。（圖／業者提供）

萊爾富「2026馬年福袋」售價200元，全台限量販售。內含6樣商品及抽獎序號，商品總價值超過200元。開袋即可抽獎，有機會抽中輝達、台積電股票、iPhone與多項家電，延續「開運試手氣」話題。

同步開賣的還有「樂玩多福箱」，即日起至2026年2月22日販售，限量5,000箱，售價799元。內容主打IP授權商品，包含隨機款冰箱貼、存錢筒、擦手巾與魔法帽吊飾，象徵新年好運到來，另搭配拍拍燈、毛巾、洗衣袋、手持製冷扇等實用小物，兼顧收藏與生活需求，每箱並加贈2張「馬年發財卡」，提升中獎機會。

另外，「3C福袋」同樣販售至2026年2月22日，限量3,000個，售價799元，主打實用取向，共有6種組合，每袋內含3款熱門3C商品，如無線藍牙耳機、快充充電器、行動電源、手機支架等，兼顧多裝置使用情境與充電效率，並同樣附贈2張「馬年發財卡」，讓消費者在實用性與抽獎期待中一次滿足。