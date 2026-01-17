「煮泡麵加蛋」被酸公主病！用暖暖包、免洗筷都中槍　全看傻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有女網友表示，煮泡麵時突然想到，過去曾因為吃泡麵一定要加蛋，被前男友罵有公主病，但她現在不只加蛋，還加肉片、青菜跟兩片起司，「根本算皇貴妃娘娘病了吧？」貼文讓大票人都看傻，「沒想到2026年才一開始，我也晉升拜金女行列了！我吃泡麵都配Lopia的和牛！」

該篇貼文在Threads掀起討論，就有女網友轉貼並感慨，「悲報，2026年才剛剛開始，公主病的標準已經降到『煮泡麵要加蛋』的階段了」，還自嘲「拜金女在一旁瑟瑟發抖」。但她也慶幸還好那已經是苦主妹子的前男友了，「拜託姐妹們吃點好的吧！」

貼文曝光後看傻一票人，「窮沒有錯，但是影響到別人就該檢討自己」、「那麼窮真的先過好生活耶，不需要女朋友吧」、「為什麼現在乞丐都有女朋友？」「我爸以前炒泡麵給我吃都會加兩顆蛋，原來我以前就是公主呀」、「煮泡麵要加蛋加青菜加罐頭的我，不知道要算哪個等級的公主了。」

用「暖暖包、免洗筷」都被說公主病

有網友則留言補充其他令人傻眼的「公主病標準」，包括有男網友抱怨「暖暖包我覺得是奢侈品，妳要拿我的錢去買給小孩用我沒意見，但是不要叫我買，因為叫我去買它我心情會不好。」還有女網友無奈道，曾經被一個學弟說「要不是妳有公主病，不然我現在也想追妳」，而所謂的公主病只是「小吃店有免洗筷跟木筷，妳每次都選免洗筷。」

也有不少留言直接開嗆，認為花合理的錢讓生活舒服一點本來就無可厚非，真正該被淘汰的是動不動就用標籤批評他人的心態。部分網友更反諷表示，照這樣邏輯推演，恐怕連「有在呼吸」都會被說成拜金，整串留言逐漸演變成大型吐槽現場。