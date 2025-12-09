　
生活

2025年最熱銷泡麵前10名　家樂福曝這碗穩居第一

▲▼台酒泡麵。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣泡麵買氣延燒，家樂福公布今年國內外熱銷排行榜。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

家樂福8日公布今年1至11月「2025年度國產與進口泡麵排行榜」，國產泡麵由「統一肉燥麵」穩居寶座，進口泡麵則由「韓國農心辛拉麵」拿下銷售第一。

截至今年11月，今年國產泡麵市場前三名，仍由長年屹立不搖的三大國民經典泡麵把持，分別為「統一肉燥麵」銷售額9900萬元、「來一客鮮蝦魚板」銷售額8600萬元、「滿漢大餐蔥燒牛肉」銷售額5500萬元。

國產前10名分別為：

一、統一肉燥麵
二、來一客 鮮蝦魚板
三、滿漢大餐蔥燒牛肉
四、科學麵
五、維力炸醬麵
六、台酒花雕雞麵
七、味味A排骨雞湯麵
八、統一辣味蔥燒牛肉
九、來一客 辛辣香菇
十、統一鮮蝦麵

進口泡麵部分，以韓國品牌持續蟬聯熱銷榜首，甚至在前10名中佔據9席、前20名中拿下19席，足見韓系泡麵的熱門程度，其中前三名分別為「農心辛拉麵」銷售額5500萬元、「農心爽口海鮮烏龍麵」銷售額1550萬元、「營多珍饌印尼極品炒麵」1200萬元。

進口前10名分別為：

一、農心辛拉麵
二、農心爽口海鮮烏龍麵
三、營多珍饌印尼極品炒麵（唯一上榜非韓國泡麵）
四、農心安城湯麵（超值包）
五、韓式小雞麵（雞汁味）
六、韓式小雞麵（香辣味）
七、不倒翁起司拉麵
八、農心安城湯麵（單包）
九、農心辛拉麵 辣白醬
十、農心辛辣白菜風味拉麵

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

