社會 社會焦點 保障人權

馬太鞍溪堰塞湖19死5失蹤　家屬提刑告！花蓮縣府回應究責關鍵

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災區仍然一片泥濘堆積大量汙泥。圖為9/28災區空拍畫面。（圖／記者湯興漢攝）

▲馬太鞍溪堰塞湖洪災釀24死傷失聯，家屬提告追責。圖為9/28災區空拍畫面。（圖／記者湯興漢攝）

記者董美琪／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀成重大死傷，罹難者家屬組成義務律師團，近日對相關人員提出刑事告訴。對此，花蓮縣政府今（晚）間重申，本案已進入司法調查階段，縣府將全力配合，並呼籲外界勿輕信或轉傳錯誤訊息，同時向罹難者與失蹤者表達最深切哀悼。

民國114年9月23日，馬太鞍溪堰塞湖因溢流潰決引發洪災，造成19人死亡、5人失聯。花蓮地檢署持續偵辦相關責任，日前搜索光復鄉公所，鄉長林清水遭羈押禁見，另有3名公所人員分別交保、接受電子監控或請回。罹難者家屬委任律師團提出刑事告訴，要求釐清行政責任，並指控縣長徐榛蔚涉有廢弛職務之嫌。

花蓮縣政府發布新聞稿指出，針對災前撤離作業，縣府與各級政府皆依《災害防救法》進行權責分工。去年9月21日上午11時，農業部林業及自然保育署發布黃色警戒後，縣府即要求鄉公所啟動預防性撤離程序。

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災區仍然一片泥濘堆積大量汙泥。圖為9/28災區空拍畫面。（圖／記者湯興漢攝）

▲花蓮縣府指中央多次評估落差大，災前已多次要求正視堰塞湖風險與工程處置，也強調配合司法、不逃避。（圖／記者湯興漢攝）

撤離規模暴增11倍　縣府：台灣史無前例

縣府說明，9月21日下午5時召開的樺加沙颱風中央災害防救會報中，指揮官劉世芳部長裁示，原先8月12日規劃撤離的259戶，改依國家災害防救科技中心（NCDR）「1800戶版本」進行，影響人數約8000人。相關套圖資料直到晚間7時才取得，撤離規模瞬間增加11倍，為台灣歷來罕見案例。翌日（9月22日）林保署發布紅色警戒，縣府隨即要求鄉公所災害應變中心啟動強制撤離。

花蓮縣府表示，面對史無前例的大規模撤離，依《災害防救法》第35條規定，縣府與中央均有主動協助責任。自黃色警戒發布起，縣府即調派警察局、消防局及國軍預置兵力、軍用車輛與地方協勤民力，並交由光復鄉災害應變中心統一調度，協助撤離與廣播，也在多次中央災防會報中請求中央增派國軍支援。

中央評估多次變動　縣府曾要求工程處理

縣府並指出，災前多次會議中，縣府與公所曾多次要求中央單位正視堰塞湖風險。以8月11日整備會議為例，當時林保署評估影響範圍為5村、259戶、697人，縣府秘書長饒忠當場表示，堰塞湖須由中央以專業工程處理，並提醒若潰壩恐引發山洪，經濟部九河分署的馬太鞍溪開口堤防必須補強，同時建議農業部應研議發布類似海嘯警報機制。

縣府也列舉，中央歷次對影響戶數的評估落差極大。包括8月11日估算為259戶、697人；9月17日農業部專案小組第二次會議下修為45人；9月21日上午中央災害應變會議中，林保署建議撤離180戶，但同日下午裁示改為撤離1800戶（約8000人）。

花蓮縣政府再次對此次堰塞湖洪災造成24名罹難及失蹤者表達深切哀悼，並強調全案將依法接受司法檢視與調查，若有應負責任者，絕不逃避，也向所有受災戶與家屬致上最深切慰問。

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

罹癌翁獨旅！第一天「百萬財物全被偷」

