詹能傑犧牲、北捷殺人案警被酸　心理師痛心「不是殉職才是英雄」

記者柯沛辰／綜合報導



基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」惡火2死4傷，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑摘下面罩捨身救人，不幸殉職。對此，專為警消輔導的資深心理師表示，有些民眾認為警消應犧牲自己去救人，像去年北捷殺人案，也有人指責警察沒阻止張文墜樓，但捨己救人不是理所當然，「不是殉職才是英雄。」

三度進火場救人 摘面罩仍不幸殉職

台北生活家社區21日深夜發生火災，由於屋內堆滿大量雜物，導致34歲羅姓女子遭壓住受困。詹能傑3度進入火場救援，並將自己的氧氣面罩摘下來給羅女使用，不料隨後濃煙加劇，2人均失去意識，等到其他消防同仁尋獲時，2人都已經失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治。

▲基隆殉職勇消詹能傑（右）期間衝出火場，提醒隊友小心「屋內衣服堆得像山」。（圖／記者郭世賢翻攝）

警消犧牲非理所當然 不是只有殉職才是英雄

根據《聯合新聞網》報導，資深林姿吟表示，警消處於超高壓力及風險環境，現今社會觀念又「人民最大」，認為警察、消防應冒險捨己救人。像去年北捷隨機殺人，一堆網友質疑警員配戴裝備不足、在樓梯間躊躇不前，令張文先一步墜樓。如今詹能傑不幸殉職，讓她忍不住呼籲社會正視消防員裝備不足問題，「不是只有殉職才是英雄」。

詹能傑消防資歷20年 曾投入多起重大搜救

詹能傑是警專23期畢業，消防資歷20年，曾參與國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次、0204花蓮震災雲門翠堤等搜救，平時熱愛重機運動，與妻子結婚後育有一名女兒，現已就讀國小四年級。

▲▼詹能傑小隊長英雄生命年表。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

弟也為消防員 北上招魂捧靈位神色哀戚

詹能傑的弟弟也同為消防員，10餘年來都在基隆百福分隊服務，2025年才調到桃園市消防局，現於蘆竹分隊，昨接獲胞兄殉職噩耗後，緊急請假北上返回基隆處理。之後，在法師引導下，他回到現場進行招魂儀式，雙手捧著哥哥的靈位，神色哀戚。