社會 社會焦點 保障人權

詹能傑殉職！學弟見遺體大哭　揭2人回憶：你是最帥的五星小隊長

▲▼基隆殉職勇消詹能傑最後身影曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲詹能傑在救災過程中不幸殉職。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者劉人豪／基隆報導

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區21日深夜發生火災，造成2人死亡。仁愛消防分隊小隊長詹能傑3度進入火場救援，但在進行第3次搜索任務時，他並未攜帶共生面罩，最終不幸殉職。詹能傑的學弟發文表示，看到詹能傑的遺體後哭了，「我真的覺得你在騙我，也希望你只是在鬧我」，認為詹能傑是心中最帥的五星小隊長。

詹能傑學弟在臉書發文指出，詹能傑是很調皮的學長，到分隊報到住同一寢室開始，就是一直被詹能傑惡整、激怒，一天到晚跟畫唬爛、講屁話、「一天不惹我生氣你就渾身不對勁，常常上班我們都會吵架，互相賭氣」。但永遠記得到了晚上十點多，詹能傑都會嘻皮笑臉的拿兩人份的宵夜，找他去文康室，說不小心多買的幫忙吃，「你他媽最好每次都不小心買兩人份宵夜啦，但我知道這是學長你獨有的和好方式，每次晚上我們就和好了」。

學弟指出，在勤務上，詹能傑總是站在前方，總是說不要緊張，在生活上遇到問題，詹能傑總是第一個跳出來幫忙，前幾天一起出去吃飯小酌，要凹計程車，明明我們兩個住反方向，詹能傑又在那順路歪理一大堆，沒讓凹想說下次再說，卻沒想到這是最後一次。

學弟說，今天凌晨收到消息，趕去長庚看見詹能傑躺在那，「那樣子跟你平常喝多睡著一樣，只差沒打呼而已，我真的覺得你在騙我，也希望你只是在鬧我。但是你這次沒鬧我，我哭了，我很久沒有這樣哭過，打死我也想不到我會因為你哭成這樣，你看到一定笑死我。」

學弟說指出，「你以前最喜歡當我的老大哥，總把我當你的小老弟看待與照顧，我總是嫌你煩、敷衍你。大家現在都說你是英雄現在你在我心中你是那個真男人，比英雄更屌！你永遠是我心中最帥的五星小隊長！」

詹能傑殉職！學弟見遺體大哭　揭2人回憶：你是最帥的五星小隊長

相關新聞

今晨重點一次看！詹能傑脫面罩原因曝　川普談成格陵蘭基地換領土

今晨重點一次看！詹能傑脫面罩原因曝　川普談成格陵蘭基地換領土

美國總統川普（Donald Trump）高調宣稱已與北約（NATO）達成格陵蘭島協議框架，丹麥總理佛瑞德里克森22日證實，丹麥政府已開始與美國針對格陵蘭框架協議進行談判，但她也強調，北約並無權限代表丹麥與格陵蘭進行主權談判。

詹能傑救人犧牲　心理師：不是殉職才是英雄

詹能傑救人犧牲　心理師：不是殉職才是英雄

詹能傑小隊長「英雄生命年表」回顧：別用冷冰冰的理性檢討他

詹能傑小隊長「英雄生命年表」回顧：別用冷冰冰的理性檢討他

詹能傑殉職彌補2年前遺憾：不想再錯過一條生命

詹能傑殉職彌補2年前遺憾：不想再錯過一條生命

詹能傑為救人殉職　Threads驚現冒名詹母貼文

詹能傑為救人殉職　Threads驚現冒名詹母貼文

關鍵字：

基隆火災消防英雄詹能傑救援殉職感人故事

