生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晨重點一次看！詹能傑脫面罩原因曝　川普談成格陵蘭基地換領土

▲▼今晨重點一次看！詹能傑脫面罩原因曝　川普談成格陵蘭基地換領土。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲0123晨間重點。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

記者柯沛辰／綜合報導

川普談成格陵蘭框架協議　美國設「主權基地」免費換領土

美國總統川普（Donald Trump）高調宣稱已與北約（NATO）達成格陵蘭島協議框架，丹麥總理佛瑞德里克森22日證實，丹麥政府已開始與美國針對格陵蘭框架協議進行談判，但她也強調，北約並無權限代表丹麥與格陵蘭進行主權談判。

根據《紐約時報》披露，根據8位匿名資深安全與外交官員說法，美方擔憂若格陵蘭未來走向獨立，現有美軍基地的權限恐遭終止，所以目前正討論一項「折衷方案」，讓美國在格陵蘭實質擁有部分領土作為軍事基地，並封鎖俄羅斯與中國開採當地礦產的權利。

▲▼美國總統川普20日宣布，將斥資1750億美元（約新台幣5.7兆元）打造名為「金穹」（Golden Dome）的太空飛彈防禦系統。（圖／路透）

▲川普宣布斥資1750億美元打造名為「金穹」的太空飛彈防禦系統。（圖／路透）

川普談成格陵蘭框架協議　丹麥總理證實：已啟動與美合作

格陵蘭折衷方案曝光！　美國設「主權基地」免費換領土

基隆惡火牆壁疑藏「隱形電流」 詹能傑脫面罩救人殉職原因曝

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區2死4傷，消防局火調科勘驗發現，雖然斷電超過10小時，但2樓民宅牆壁竟然仍有90伏特殘餘電壓。先前搜救時，安樂分隊小隊長楊祥義曾觸電，導致雙腳抽筋、麻痺，被其他同仁抬上擔架送醫。

至於詹能傑摘下面罩給受困女子使用，其他消防同仁表示，這雖不符合一般救難原則「先自救才能救人」，但推測可能是極端環境下做出的判斷與行為。

▲▼基隆殉職勇消詹能傑最後身影曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲詹能傑在救災過程中不幸殉職。（圖／記者郭世賢翻攝）

詹能傑脫面罩救人殉職　同袍曝可能原因

基隆惡火牆壁疑藏「隱形電流」　消防小隊長觸電抽筋

今起回溫！夜防輻射冷卻跌破10度　下周變天雨區擴大

今天（23日）受強烈大陸冷氣團影響，加上中南部輻射冷卻，清晨本島平地最低溫7.7度，出現在台南市楠西區。白天起，冷氣團逐漸減弱，氣溫緩步回升，但入夜輻射冷卻影響，高雄以北有機率出現局部10度以下低溫。下周二（27日）起東北季風增強，北部及東北部氣溫再度下降，雨區也會擴大。

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今白天起溫度回升，周末晴朗穩定，但下周二又有一波變天。（圖／記者李毓康攝）

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！　開課吸金1億被轟低俗

自封「中國性商教母」的網紅周媛，近來在社群爆紅，「我只眼神給出去」、「我的身體形成了一個X字形」、「是不是靈動了」等台詞掀起模仿熱潮。不過，她22日驚傳因被檢舉低俗、物化女性，主帳號「黑白顛周媛」遭平台永久封鎖。

▲▼「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺。（圖／翻攝自微博）

▲周媛的影片近來被瘋傳。（圖／翻攝自微博）

01/20 全台詐欺最新數據

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區21日深夜發生火災，造成2人死亡。仁愛消防分隊小隊長詹能傑3度進入火場救援，但在進行第3次搜索任務時，他並未攜帶共生面罩，最終不幸殉職。詹能傑的學弟發文表示，看到詹能傑的遺體後哭了，「我真的覺得你在騙我，也希望你只是在鬧我」，認為詹能傑是心中最帥的五星小隊長。

