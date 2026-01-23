今晨重點一次看！詹能傑脫面罩原因曝　川普談成格陵蘭基地換領土

▲0123晨間重點。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

記者柯沛辰／綜合報導

川普談成格陵蘭框架協議 美國設「主權基地」免費換領土

美國總統川普（Donald Trump）高調宣稱已與北約（NATO）達成格陵蘭島協議框架，丹麥總理佛瑞德里克森22日證實，丹麥政府已開始與美國針對格陵蘭框架協議進行談判，但她也強調，北約並無權限代表丹麥與格陵蘭進行主權談判。

根據《紐約時報》披露，根據8位匿名資深安全與外交官員說法，美方擔憂若格陵蘭未來走向獨立，現有美軍基地的權限恐遭終止，所以目前正討論一項「折衷方案」，讓美國在格陵蘭實質擁有部分領土作為軍事基地，並封鎖俄羅斯與中國開採當地礦產的權利。

▲川普宣布斥資1750億美元打造名為「金穹」的太空飛彈防禦系統。（圖／路透）



基隆惡火牆壁疑藏「隱形電流」 詹能傑脫面罩救人殉職原因曝

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區2死4傷，消防局火調科勘驗發現，雖然斷電超過10小時，但2樓民宅牆壁竟然仍有90伏特殘餘電壓。先前搜救時，安樂分隊小隊長楊祥義曾觸電，導致雙腳抽筋、麻痺，被其他同仁抬上擔架送醫。

至於詹能傑摘下面罩給受困女子使用，其他消防同仁表示，這雖不符合一般救難原則「先自救才能救人」，但推測可能是極端環境下做出的判斷與行為。

▲詹能傑在救災過程中不幸殉職。（圖／記者郭世賢翻攝）

今起回溫！夜防輻射冷卻跌破10度 下周變天雨區擴大

今天（23日）受強烈大陸冷氣團影響，加上中南部輻射冷卻，清晨本島平地最低溫7.7度，出現在台南市楠西區。白天起，冷氣團逐漸減弱，氣溫緩步回升，但入夜輻射冷卻影響，高雄以北有機率出現局部10度以下低溫。下周二（27日）起東北季風增強，北部及東北部氣溫再度下降，雨區也會擴大。

▲今白天起溫度回升，周末晴朗穩定，但下周二又有一波變天。（圖／記者李毓康攝）

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！ 開課吸金1億被轟低俗

自封「中國性商教母」的網紅周媛，近來在社群爆紅，「我只眼神給出去」、「我的身體形成了一個X字形」、「是不是靈動了」等台詞掀起模仿熱潮。不過，她22日驚傳因被檢舉低俗、物化女性，主帳號「黑白顛周媛」遭平台永久封鎖。

▲周媛的影片近來被瘋傳。（圖／翻攝自微博）

相關新聞：「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！ 開課吸金1億被轟低俗