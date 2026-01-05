　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最強寒流來了？空曠區6-8度冷到皮皮剉　賞雪時機曝

記者劉邠如／台北報導

真的是入冬以來「最強寒流」要來了嗎？專家表示，這一波冷空氣仍是以「強烈大陸冷氣團」為主，接近寒流標準，北部山區也有降雪機率，確實是入冬以來目前最強一波，影響時間還長，民眾不可掉以輕心。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，若以台北氣象站標準來看，這一波最低溫大約落在10度上下，「還沒有在10度以下，所以目前的判斷仍是強烈大陸冷氣團」。不過，由於這波冷氣團屬於乾冷型態，加上夜間輻射冷卻效應，西半部空曠地區不排除出現6到8度的低溫。

▲▼ 。（圖／記者劉邠如攝）

至於最冷的時間點，賈新興指出，冷空氣大約從今晚開始南下，影響時間偏長，最冷時段可能落在9號下午過後，一直到10號清晨，「冷空氣再加上輻射冷卻，所以這一波冷的時間相對比較長，大概會持續四到五天」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也提醒，這一波雖然不是寒流，但相較入冬以來其他幾波冷氣團，強度與影響時間都算是偏強、偏久的一次，「真的會冷」。早出晚歸的上班族，以及清晨、深夜外出的民眾，務必要做好保暖措施。

針對低溫可能帶來的健康風險，賈新興特別提醒，過去幾波冷空氣影響期間，已有心血管疾病與長者身體不適的案例出現，「家中長輩或有慢性疾病的朋友，一定要特別注意保暖、穿暖」。

此外，冷天使用瓦斯熱水器或電暖器時，也要留意居家安全。賈新興指出，使用熱水器務必保持通風，避免一氧化碳中毒；電熱器則要注意用電安全，避免過載或引發危險。

不少民眾關心是否有機會賞雪，賈新興表示，這一波冷空氣雖然偏乾，但在北部2000到2500公尺以上的山區，像是太平山、拉拉山一帶，8號左右確實有機會出現降雪。不過，高山背陽路段可能出現結冰情形，提醒想上山賞雪的民眾，務必留意路況與行車安全。

賈新興最後提醒，冷的時間長，保暖不能只做一天，「頭部與腳部一定要顧好，頭暖、腳暖，整個身體的感受才會比較暖」，才能平安度過這波持續數日的低溫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

績優社工性侵少女遭送懲戒　衛福部：最重廢止執照

月台下藏滿藍色座椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」　釣出台鐵親回

家屬帶符水來！ICU醫1舉動「解救崩潰的心」暖翻：那是祝福

快訊／6地低溫特報！中南部明上午跌破10度

台中男喝珍奶嗆咳倒地昏迷！裝葉克膜搶命　醫：腦動脈瘤爆了

春節台金第二波加班機1/6開放訂位　金門縣府1/7起受理需求調查

撿到iPhone 17 Pro討10%報酬　失主拒付他怒告！律師：依法可索求

開砲6退軍「垃圾」被下辯論戰帖！名導發長文丟直球：永遠忠誠

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

績優社工性侵少女遭送懲戒　衛福部：最重廢止執照

月台下藏滿藍色座椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」　釣出台鐵親回

家屬帶符水來！ICU醫1舉動「解救崩潰的心」暖翻：那是祝福

快訊／6地低溫特報！中南部明上午跌破10度

台中男喝珍奶嗆咳倒地昏迷！裝葉克膜搶命　醫：腦動脈瘤爆了

春節台金第二波加班機1/6開放訂位　金門縣府1/7起受理需求調查

撿到iPhone 17 Pro討10%報酬　失主拒付他怒告！律師：依法可索求

開砲6退軍「垃圾」被下辯論戰帖！名導發長文丟直球：永遠忠誠

入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度

嘉義北排水護岸改善工程　強化提升排水安全

「不是每條皺紋都一樣」　醫師提醒治療前先釐清成因

記憶體賺爛！南亞科11月狂賺42.35億　年增率衝破2097%

川普軍事行動完全無法制衡？

快樂天堂變調！佛州迪士尼「停車場驚見屍體」　4個月第6死

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲

最愛什麼公設？房產達人首推「2項」太實用　爆一票屋主共鳴

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

【爸你真的會剪嗎？】用碗公幫女兒剪劉海　她眼神寫滿了擔憂XD

生活熱門新聞

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

估跌破5℃　首波寒流時間曝

元旦過後「運勢翻紅四大生肖」

好市多「會員卡1情況」適用舊會費　網吵翻

最凍探5℃　這波冷到沒完沒了

快訊／今轉雨清晨6.5℃　8級強風要來了

衣服沾到醬油！鼎泰豐店員「秒給神秘小物」污漬沒了

明天停水！7縣市恐斷水9小時

今「小寒」4禁忌　做1事恐衰

北市知名電影院「突宣布熄燈」營業至1／31

估跌破5℃　首波寒流要來了

更多熱門

相關新聞

巨大溫差瞬間奪命！醫示警「3大猝死時機」：血管破裂了

巨大溫差瞬間奪命！醫示警「3大猝死時機」：血管破裂了

全台成為凍番薯！本週三至週六將迎來入冬首波寒流，全台低溫籠罩、各地猝死的消息也頻傳。醫師劉博仁指出，冬季猝死，往往不是發生在「一直很冷」的時候，而是在「溫差巨大」的瞬間，並列出3大最危險時刻，血管會在短時間內經歷「放鬆—劇烈收縮」的過程，極易誘發斑塊剝離或血管破裂。

睡得像寶寶！他實測被子「1蓋法」超暖

睡得像寶寶！他實測被子「1蓋法」超暖

小寒降臨！北地冰封 陸氣象局：一年中最寒冷時段到來

小寒降臨！北地冰封 陸氣象局：一年中最寒冷時段到來

清晨探9度、日夜溫差破10度　強烈冷氣團冷到11日

清晨探9度、日夜溫差破10度　強烈冷氣團冷到11日

台中人瘋搶廚餘機　市府：3天4千戶申請補助

台中人瘋搶廚餘機　市府：3天4千戶申請補助

關鍵字：

冷氣團強烈大陸冷氣團寒流低溫台北氣象站最低溫10度西半部6到8度輻射冷卻乾冷最冷時段9號10號清晨長輩保暖慢性病心血管疾病居家保暖用電安全熱水器通風一氧化碳中毒電暖器高山賞雪太平山拉拉山降雪機率路面結冰行車安全賈新興台灣整合防災工程技術顧問公司ETtoday新聞雲

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面