最強寒流來了？空曠區6-8度冷到皮皮剉　賞雪時機曝

記者劉邠如／台北報導

真的是入冬以來「最強寒流」要來了嗎？專家表示，這一波冷空氣仍是以「強烈大陸冷氣團」為主，接近寒流標準，北部山區也有降雪機率，確實是入冬以來目前最強一波，影響時間還長，民眾不可掉以輕心。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，若以台北氣象站標準來看，這一波最低溫大約落在10度上下，「還沒有在10度以下，所以目前的判斷仍是強烈大陸冷氣團」。不過，由於這波冷氣團屬於乾冷型態，加上夜間輻射冷卻效應，西半部空曠地區不排除出現6到8度的低溫。

至於最冷的時間點，賈新興指出，冷空氣大約從今晚開始南下，影響時間偏長，最冷時段可能落在9號下午過後，一直到10號清晨，「冷空氣再加上輻射冷卻，所以這一波冷的時間相對比較長，大概會持續四到五天」。

他也提醒，這一波雖然不是寒流，但相較入冬以來其他幾波冷氣團，強度與影響時間都算是偏強、偏久的一次，「真的會冷」。早出晚歸的上班族，以及清晨、深夜外出的民眾，務必要做好保暖措施。

針對低溫可能帶來的健康風險，賈新興特別提醒，過去幾波冷空氣影響期間，已有心血管疾病與長者身體不適的案例出現，「家中長輩或有慢性疾病的朋友，一定要特別注意保暖、穿暖」。

此外，冷天使用瓦斯熱水器或電暖器時，也要留意居家安全。賈新興指出，使用熱水器務必保持通風，避免一氧化碳中毒；電熱器則要注意用電安全，避免過載或引發危險。

不少民眾關心是否有機會賞雪，賈新興表示，這一波冷空氣雖然偏乾，但在北部2000到2500公尺以上的山區，像是太平山、拉拉山一帶，8號左右確實有機會出現降雪。不過，高山背陽路段可能出現結冰情形，提醒想上山賞雪的民眾，務必留意路況與行車安全。

賈新興最後提醒，冷的時間長，保暖不能只做一天，「頭部與腳部一定要顧好，頭暖、腳暖，整個身體的感受才會比較暖」，才能平安度過這波持續數日的低溫。