3C親子衝突升溫？　台南推網癮預防與介入輔諮中心曝成效

▲台南教育局輔諮中心推動網路成癮防治，協助學生建立健康使用習慣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著數位科技普及，青少年網路成癮問題逐漸浮上檯面，許多家庭也因3C使用而產生親子衝突，為協助學生建立健康的網路使用習慣，台南市教育局近年積極推動網路成癮防治，從研究調查、前端辨識、專業輔導到教師培訓多管齊下，落實校園三級輔導機制。

市長黃偉哲表示，市府透過網癮評估工具辨識潛在高風險學生，並給予即時介入。從2024年7月到2025年10月，學生輔導諮商中心完成359件網癮前測及晤談，其中19件被判定具有明顯網癮議題，後續均納入追蹤輔導，並有超過五成個案呈現改善，顯示介入措施具成效。

教育局長鄭新輝指出，學生沉迷網路的成因多元，包括家庭關注不足、課業壓力、同儕互動困難、以及過度依賴虛擬社交等。輔諮中心專輔團隊除定期個案晤談，也與家長保持密切溝通，協助家長理解孩子的網路使用模式，並提供具體策略，如安排親子「非網路時光」等。

在心理介入面向，專輔人員以認知行為治療為基礎，引導學生釐清網路誘惑情境、分析沉迷原因、討論紓壓方法，甚至以「棉花糖實驗」概念讓學生寫下使用網路的優缺點，逐步提升自我控制能力。

學生輔導諮商中心主任陳怡潔說，中心今年7月辦理「網路使用問題之預防與介入」研習，內容涵蓋識別、風險評估與心理處遇技巧，吸引許多專輔人員與學校輔導教師參與，回饋熱絡。另外，11月底也將推出網癮防治宣導短片，由專輔人員分享成功案例，提供親師實用的教養參考。

教育局表示，未來將持續整合教育、心理、社政等跨領域資源，強化網路成癮防治網絡，並建立長期追蹤與評估機制，確保每位學生在快速變動的數位環境中，都能被妥善照顧，打造更健康且友善的學習環境。