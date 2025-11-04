台南中輟預防績效亮眼　奪全國「績優縣市」等4獎殊榮

▲台南市中輟預防績效亮眼，榮獲教育部評選「績優縣市」等4獎肯定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市推動中輟預防工作成果亮眼，在教育部評比中勇奪「績優縣市」殊榮，安南國中與家庭教育中心分別榮獲績優單位，金城國中專任輔導教師何昀芝亦獲頒績優人員獎項，相關獎項將於11月14日「2025年度全國中輟預防業務傳承研討會暨表揚大會」頒發，今年以「愛‧無限」為主題，象徵教育關懷無界支援不止。



市長黃偉哲表示，台南市秉持「零拒絕、有教無類」的教育理念，面對中輟及高關懷學生挑戰，市府整合教育、社政、警政、衛政與司法等跨局處資源，建立完善的支援網路，「正因教育夥伴的堅持，許多孩子在人生關鍵時刻被接住、重新出發，讓教育現場充滿希望與溫暖。」



教育局長鄭新輝指出，市府建立從「早期發現」到「穩定復學」的完整機制，並透過每月召開專案會議、研商輔導策略，落實「個別化支援計畫（ISP）」，融合特教IEP理念，依學生特質擬定輔導處遇，確保每位學生獲得適切支援與陪伴。



台南市也設有資源式中途班與高關懷班，提供適性課程、職場參訪與公益服務，幫助學生重新找回方向；另推動彈性輔導與「社區師傅」計畫，媒合美容、美甲、汽修、餐飲等友善店家提供職場體驗。全市並首創「中離中輟學生支援服務網」，強化跨系統協作，讓各單位即時掌握個案動態、快速介入輔導，113學年度復學率高達96.7%，成效顯著。

家庭教育中心主任張冰嫈指出，中心以「將愛送到家」為核心，推動親職教育與專業諮商服務，協助家長增能與成長，透過412-8185專線與志工陪伴，穩定家庭情緒、強化支援功能，讓「愛」成為教育的延伸力量。



安南國中校長薛英斌分享，學校長期推動多元適性課程，如流行樂團、烘焙飲調、園藝治療與公益服務等，幫助學生從學習中找到自信與歸屬感。金城國中輔導教師何昀芝則以「不放棄」為信念，透過家訪與個別課程設計，陪伴學生從門外回到校園，「為中輟邊緣的孩子畫出希望的同心圓」。



教育局學生輔導諮商中心主任陳怡潔補充，除持續提供專業督導與增能研習外，亦承辦教育部青年發展署「青少年生涯探索號計畫」，協助15至18歲未升學未就業青年透過生涯探索與工作體驗課程，銜接就學或就業之路。



教育局強調，台南市將持續以學生為本、以愛為名，串聯跨域力量，從關懷出發、以行動相伴，讓「愛‧無限」成為教育現場最溫柔也最堅定的信念。