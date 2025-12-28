肺炎在國人十大死因排第三！胸腔醫曝生活中預防方式

▲肺炎是國人十大死因第三名，蘇一峰教生活中預防的方式。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

衛福部統計，2024年國人十大死因當中，肺炎排名第三名，光是一年就奪走了1.7萬條人命。對此，胸腔內科醫師蘇一峰指出，長者與慢性疾病患者因免疫力較低，特別容易成為感染高風險族群。許多重症肺炎並非突然發生，而是長期防護不足、呼吸功能下降所累積的結果，若能及早建立正確的預防觀念，可大幅降低感染與重症風險。

疫苗與防護

蘇一峰表示，肺部一旦反覆感染，容易造成住院甚至死亡，民眾不應等到症狀惡化才警覺，而是應從日常生活中做好基本防護，尤其是老人與慢性病患者，更需要系統性地降低肺部感染機率。而預防肺炎首重疫苗接種，包括肺炎鏈球菌、新冠、流感與RSV等疫苗，有些屬於公費項目，有些需自費，應依個人狀況與醫師討論接種計畫，以降低重症與併發症風險。

此外，他提醒民眾在人潮密集場所應配戴口罩，特別是抵抗力較差的長者或慢性病患者，口罩能有效阻隔病原，降低呼吸道感染機率，是簡單卻重要的防護措施。

清痰與肺活量

針對平時痰量較多的族群，蘇一峰指出，痰液若未清除，容易在肺部滋生細菌，進而引發肺炎，可在醫師指示下使用化痰藥物，協助將痰液排出，減少感染風險。

他也強調，肺活量下降是許多肺炎的前兆，當咳痰能力變差，細菌容易滯留肺部。透過規律運動與必要藥物介入，有助於提升肺活量，讓痰液順利排出，避免演變成肺部感染。

生活型態調整

在日常生活方面，蘇一峰建議民眾多到戶外活動、適度曬太陽，搭配均衡飲食，有助於提升免疫力，並改善情緒與憂鬱狀況，對整體健康具有正面效果。

他補充，對老人家而言，戶外活動與日照不僅能增強免疫功能，也有助於改善認知狀態，延緩失智退化，從生活型態著手，是預防肺炎與維持健康的重要一環。