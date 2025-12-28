　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

肺炎在國人十大死因排第三！胸腔醫曝生活中預防方式

▲桃園市張姓男子今年2月前往桃園市某醫院掛急診，過程中因身上錢不足與護理師起爭執，竟推擠與掐住護理師頸部妨害執行醫療業務，經警方到場制止送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲肺炎是國人十大死因第三名，蘇一峰教生活中預防的方式。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

衛福部統計，2024年國人十大死因當中，肺炎排名第三名，光是一年就奪走了1.7萬條人命。對此，胸腔內科醫師蘇一峰指出，長者與慢性疾病患者因免疫力較低，特別容易成為感染高風險族群。許多重症肺炎並非突然發生，而是長期防護不足、呼吸功能下降所累積的結果，若能及早建立正確的預防觀念，可大幅降低感染與重症風險。

疫苗與防護

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇一峰表示，肺部一旦反覆感染，容易造成住院甚至死亡，民眾不應等到症狀惡化才警覺，而是應從日常生活中做好基本防護，尤其是老人與慢性病患者，更需要系統性地降低肺部感染機率。而預防肺炎首重疫苗接種，包括肺炎鏈球菌、新冠、流感與RSV等疫苗，有些屬於公費項目，有些需自費，應依個人狀況與醫師討論接種計畫，以降低重症與併發症風險。

此外，他提醒民眾在人潮密集場所應配戴口罩，特別是抵抗力較差的長者或慢性病患者，口罩能有效阻隔病原，降低呼吸道感染機率，是簡單卻重要的防護措施。

病房,醫院,死亡。（圖／取自librestock網站）

▲肺炎是國人十大死因第三名，蘇一峰教生活中預防的方式。（示意圖／免費圖庫librestock）

清痰與肺活量

針對平時痰量較多的族群，蘇一峰指出，痰液若未清除，容易在肺部滋生細菌，進而引發肺炎，可在醫師指示下使用化痰藥物，協助將痰液排出，減少感染風險。

他也強調，肺活量下降是許多肺炎的前兆，當咳痰能力變差，細菌容易滯留肺部。透過規律運動與必要藥物介入，有助於提升肺活量，讓痰液順利排出，避免演變成肺部感染。

生活型態調整

在日常生活方面，蘇一峰建議民眾多到戶外活動、適度曬太陽，搭配均衡飲食，有助於提升免疫力，並改善情緒與憂鬱狀況，對整體健康具有正面效果。

他補充，對老人家而言，戶外活動與日照不僅能增強免疫功能，也有助於改善認知狀態，延緩失智退化，從生活型態著手，是預防肺炎與維持健康的重要一環。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

台人秒懂　老爸傳訊「有帶鎖息？」一票笑：隱藏語言能力測驗

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

台人秒懂　老爸傳訊「有帶鎖息？」一票笑：隱藏語言能力測驗

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

陸24歲男偶像高鐵站暴走！抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳　公司怒揭身分

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

鄭敬淏《公益律師》放閃秀英　突跳〈說出你的願望〉

生活熱門新聞

曹西平猝逝享壽66歲　墨鏡哨子「醜八怪」成絕響

台積電5職缺「文組的天花板」　網曝：比工程師更賺

「客人訂位4大1小」不要兒童椅　店員追問傻眼

估跌破7℃！　入冬最強冷空氣將凍3天

喝咖啡、茶算水嗎　營養師揭驚人真相！

這間店神處理食安問題！全跪：今年最佳公關

變天！　今「雨最大」地區曝

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子：快去找

未來4年走大運！「3生肖」2026年起與財神結伴

iPhone嗶進站！北捷刷手機搭車3步驟搞定

「國軍後備幹部」群組對話疑曝光！吹捧解放軍、猛酸政府

快訊／華信、立榮明天馬祖航班全取消　金門航班18:00前停飛

今彩539頭獎「開出6注」！2400萬送出

更強冷氣團濕→乾　2次最低溫點探7℃

更多熱門

相關新聞

重大突破！「癌症疫苗」將成真　一針拯救千萬人性命

重大突破！「癌症疫苗」將成真　一針拯救千萬人性命

英國牛津大學與製藥巨頭葛蘭素史克（GSK）正合作研發一項劃時代的癌症疫苗計畫，預計將於2026年展開臨床試驗。這款疫苗專為「癌前期」設計，目標在癌細胞形成前的10到20年內，提早啟動免疫系統反應，以防堵肺癌、乳癌、卵巢癌與腸癌等高致死癌症，未來更可能整合為單一劑量施打。若研發成功，全球每年可望挽救許多人的性命。

嬰染RSV痰稠如「拔絲地瓜」恐致命　醫示警：傳染力是流感2倍

嬰染RSV痰稠如「拔絲地瓜」恐致命　醫示警：傳染力是流感2倍

呼吸道疾病高峰期　醫曝暖暖過冬5秘訣

呼吸道疾病高峰期　醫曝暖暖過冬5秘訣

想去日本跨年？林氏璧曝流感熱點「在這區」

想去日本跨年？林氏璧曝流感熱點「在這區」

天冷「回家後3步驟」避免心梗中風　喝含糖飲恐增心血管負擔

天冷「回家後3步驟」避免心梗中風　喝含糖飲恐增心血管負擔

關鍵字：

肺炎預防疫苗長者健康

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

曹西平乾兒子是誰？

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面